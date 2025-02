Governo anuncia expansão do transporte sobre trilhos com o Programa SP nos Trilhos

O Governo do Estado de São Paulo lançou um ambicioso programa, denominado SP nos Trilhos, que visa expandir o sistema de transporte sobre trilhos nos próximos anos. O objetivo é atender regiões onde os cidadãos enfrentam longos períodos de deslocamento. De acordo com a Pesquisa Origem e Destino 2023, recentemente divulgada pelo Metrô de São Paulo, cidades como Guarulhos, Cotia e Itaquaquecetuba destacam-se por apresentarem os maiores tempos de trajeto utilizando o transporte coletivo.

Luiz Antonio Cortez Ferreira, gerente de Planejamento e Meio Ambiente do Metrô, enfatiza que as iniciativas do governo estão alinhadas com a necessidade de enfrentar as mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que buscam melhorar a produtividade, reduzir congestionamentos e liberar espaço urbano para ações de resiliência.

Guarulhos: Um dos Focos da Expansão

Guarulhos se destaca como uma das regiões mais afetadas pelo tempo elevado de deslocamento, com uma média de 96 minutos no transporte coletivo, segundo dados recentes. O programa SP nos Trilhos inclui três projetos significativos para a mobilidade na região.

Entre as iniciativas está a ampliação da Linha 2-Verde do Metrô. Atualmente, essa linha conecta a Vila Madalena à Vila Prudente. A primeira fase da expansão levará a linha até a Penha, enquanto uma segunda fase permitirá que a Linha 2-Verde chegue à estação Dutra em Guarulhos, interligando-se à Linha 19-Celeste. As obras estão previstas para iniciar no início de 2026.

Além disso, o governo paulista anunciou a contratação das obras para a implantação da Linha 19-Celeste do Metrô, que conectará o Bosque Maia, em Guarulhos, ao Anhangabaú na capital. Com previsão de operar 31 trens transportando até 630 mil passageiros diariamente, esta linha promete reduzir o tempo de viagem em até uma hora. As obras também têm início agendado para 2026.

A expansão da Linha 13-Jade da CPTM também beneficiará Guarulhos. Atualmente, essa linha liga o Aeroporto Internacional à estação Engenheiro Goulart. Com um projeto em parceria público-privada (PPP), serão adicionadas quatro novas estações: Jardim dos Eucaliptos, São João, Jardim Presidente Dutra e Bonsucesso.

Lote ABC-Guarulhos: Conectando Regiões

Outra iniciativa relevante é a concessão do Lote ABC-Guarulhos, que estabelecerá uma conexão entre o ABC Paulista e a zona leste da capital. A nova linha terá 70 quilômetros de extensão e estima-se que atenda cerca de 770 mil passageiros até 2040, com um investimento projetado de R$ 19 bilhões.

O projeto inclui a extensão da Linha 10-Turquesa, que atualmente liga o ABC ao centro da cidade. Serão construídas três novas estações: Bom Retiro, São Carlos/Parque da Mooca e ABC. Além disso, está prevista a reforma de oito estações e a reconstrução de outras seis. O intervalo entre viagens deve ser reduzido de seis para quatro minutos no trecho entre Bom Retiro e Mauá.

A construção da Linha 14-Ônix também faz parte desse lote, ligando Guarulhos a Santo André através de uma extensão de 40 quilômetros ao longo de dez anos, dividida em três fases operacionais.

Itaquaquecetuba e Outras Regiões Beneficiadas

Itaquaquecetuba será outra área favorecida pelas melhorias no transporte público. Os residentes dessa cidade gastam em média 84 minutos utilizando o transporte coletivo. Uma das intervenções será a reconstrução da estação Itaquaquecetuba na Linha 12-Safira. Bonsucesso também receberá melhorias com a Linha 13-Jade.

Santo André também não ficará atrás; com mais de 164 mil viagens diárias realizadas por meio de transportes individuais, será beneficiada pela Linha 20-Rosa, que conectará o ABC à zona oeste da capital paulista. A expectativa é que mais de 1,3 milhão de passageiros se beneficiem diariamente com este novo trecho já autorizado pelo governador Tarcísio de Freitas para desenvolvimento do projeto básico.

Mogi das Cruzes também se destaca nesse cenário ao registrar cerca de 65,8 mil viagens diárias por transporte individual e será atendida pelas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM.