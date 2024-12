Chegada do trem da Linha 17-Ouro marca avanços na expansão da rede do Metrô

A chegada do primeiro trem da Linha 17-Ouro a São Paulo foi um marco na expansão da rede de transporte sobre trilhos promovida pelo Governo de SP, simbolizando a retomada de uma obra que estava paralisada no início da gestão. A nova composição entra na lista das etapas cumpridas ao longo de 2024, que inclui o avanço do Tatuzão, início de obras da nova estação na Linha 15-Prata e das atividades para levar o Metrô a Guarulhos. Além disso, foram realizadas melhorias em outras estações, com a instalação de portas de plataforma para ampliar a segurança e eficiência.

O primeiro dos 14 trens que vão conectar o Aeroporto de Congonhas à rede de metrô e trens, já passa por testes que vão garantir seu funcionamento na abertura da Linha 17 em 2026. Após ter a obra retomada no último ano, esta linha teve importantes avanços em 2024, com a instalação das vigas que compõem a via, assim como de coberturas nas estações e portas de plataforma. Também foram realizadas montagem de passarelas e energização do trecho operacional. A construção ultrapassou a marca de 80% de conclusão.

O avanço de obras também pode ser visto na ampliação da Linha 2-Verde, onde a maior tuneladora da América Latina, popularmente chamada de Tatuzão, já construiu quase 2,5 km de túneis, conectando três estações. Ao todo, são oito estações em construção, cruzando a Zona Leste e proporcionando mais opções de trajeto à população. Neste projeto, o Metrô também assinou neste ano um contrato de R$ 2 bilhões para a instalação dos sistemas elétricos, auxiliares (elevadores e escadas rolantes), telecomunicações e portas de plataforma.

Um financiamento de R$ 3,6 bilhões também foi adquirido pelo Governo para a compra de 44 trens para o Metrô, sendo 22 que vão atender a expansão da Linha 2. Para receber essas novas composições, foi iniciada a obra de ampliação do Pátio Tamanduateí. Ainda nesta linha, o Metrô iniciou a elaboração dos projetos executivos (que precedem as obras) para estendê-la até Guarulhos.

A Linha 15-Prata também recebeu um novo trem, fruto de um investimento de R$ 1,4 bilhão do Governo de SP para a aquisição de 19 composições, visando melhorar o atendimento e viabilizar a expansão para Jacu Pêssego. Neste projeto foi iniciada a construção da estação Ipiranga, que será um ponto de conexão com a Linha 10-Turquesa, facilitando o trajeto do extremo leste até o centro.

Além da expansão das linhas, 2024 foi o ano do início da ampliação da estação São Joaquim (Linha 1-Azul). Essa última vai se tornar uma das mais movimentadas do sistema com a futura integração com a Linha 6-Laranja.

