Governo de SP lança projeto básico de metrô que liga SP ao ABC

Em audiência no Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta-feira (7), o governador Tarcísio de Freitas e a deputada estadual Carla Morando destacaram o lançamento do projeto básico da Linha 20-Rosa do Metrô. Na ocasião, gravaram um vídeo contando detalhes desta nova etapa para implantação da linha, que terá 33 km de extensão e vai conectar os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo à zona oeste de São Paulo, passando pelas regiões da Lapa, Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi e Moema. A expectativa é que mais de 1,3 milhão de passageiros sejam beneficiados diariamente com o novo trecho.

“Vamos começar a desenvolver o projeto básico da Linha 20, que é a linha que vai ligar Santa Marina ao ABC, com três estações em São Bernardo do Campo e três estações em Santo André. São 20 meses de projeto e a gente começa a obra. É um sonho que está sendo realizado porque São Paulo anda na direção certa“, disse Tarcísio de Freitas, confirmando que as obras serão iniciadas pelo ABC.

“Depois de muito trabalho, de muita luta e dedicação, mais um passo importante foi dado para a realização do sonho da Linha 20-Rosa. A contratação do projeto básico foi autorizada e, com isso, estamos avançando para um transporte público mais eficiente, moderno e digno para o ABC“, afirmou Carla Morando, que desde o primeiro mandato tem trabalhado por essa obra. “Lutei para garantir os recursos necessários, cobrei e acompanhei cada etapa para que esse projeto saísse do papel. A Linha 20-Rosa vai interligar São Bernardo e Santo André à capital e, mais do que isso, vai transformar a mobilidade urbana no ABC, proporcionando mais qualidade de vida e desenvolvimento para milhões de moradores. Parabéns, governador Tarcísio, nosso grande parceiro nessa luta“, completou a parlamentar.

A assinatura do contrato foi feita com o Consórcio MNEPI Linha 20, por R$ 137,8 milhões, que será responsável pela elaboração do projeto básico da linha. O prazo para conclusão dos estudos é de 20 meses e definirá com precisão os aspectos técnicos do projeto, que servirão de base para as próximas etapas, como a elaboração do cronograma de obras e a definição do modelo econômico para a implantação da Linha 20-Rosa.

O projeto básico também trará informações técnicas sobre os formatos e características dos túneis, vias, estações e pátios ao longo do trajeto. Além disso, incluirá estudos detalhados sobre arquitetura, inserção urbana, acabamento, comunicação visual, obra civil, sistemas de alimentação elétrica e telecomunicação, além de escadas rolantes e elevadores.

Entre as etapas necessárias para a implantação da Linha 20, o Metrô concluiu em setembro de 2024 a obtenção da Licença Ambiental. Também já foi elaborado o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e realizadas audiências públicas em todos os municípios integrados pelo projeto.

R$ 10 milhões para a Linha

A deputada estadual Carla Morando teve acolhida na Lei Orçamentária Anual de 2025 uma emenda de sua autoria para a destinação de R$ 10 milhões à implantação da Linha 20-Rosa do Metrô na região do ABC.

“Temos trabalhado muito para garantir a execução desta obra e a emenda à LOA é mais uma etapa para garantir a ampliação de políticas públicas de transporte metroviário à população do Grande ABC e demais localidades atendidas pela Linha 20-Rosa do Metrô“, destacou a parlamentar, que é a principal interlocutora entre o Governo do Estado e a região.

Entre as iniciativas da deputada para garantir a realização da obra, estão: