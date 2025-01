Governo de SP abre consulta pública para concessão das linhas 10-Turquesa e 14-Ônix

Nesta quinta-feira( 30), o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI-SP), anunciou a abertura da consulta pública para a concessão do Lote ABC-Guarulhos. O processo se inicia sexta-feira (31), e abrange a já existente Linha 10-Turquesa, além da nova Linha 14-Ônix que será construída para conectar as regiões do ABC Paulista, Guarulhos e a zona leste da capital paulista.

Com uma extensão total prevista de mais de 70 quilômetros, este projeto ambiciona atender aproximadamente 770 mil passageiros até o ano de 2050. O objetivo é não apenas melhorar a mobilidade urbana na Grande São Paulo, mas também modernizar a infraestrutura ferroviária na região.

A participação da população é crucial nesse processo. As audiências públicas estão programadas para fevereiro de 2025 nas cidades de São Paulo, Santo André e Guarulhos, com o intuito de fomentar o diálogo e incorporar sugestões que atendam às necessidades locais. A publicação definitiva do edital está agendada para setembro deste ano, com um leilão previsto para dezembro de 2025.

O investimento estimado para o projeto é de R$ 19 bilhões e busca proporcionar um transporte mais acessível, eficiente e sustentável. A integração entre diferentes modais, como metrô e ônibus, será um ponto chave na execução do projeto.

Melhorias na Linha 10-Turquesa

A Linha 10-Turquesa, que atualmente conecta a região do ABC ao centro de São Paulo ao longo de 39 quilômetros, passará por significativas melhorias. Três novas estações serão construídas: Bom Retiro (com integração à Linha 11-Coral), São Carlos/Parque da Mooca (integrando-se à Linha 6-Laranja e outras) e ABC (com integração à futura Linha 14-Ônix). Além disso, há planos para uma quarta estação contingente chamada Pari, que se conectará à Linha 19-Celeste do Metrô.

Outras intervenções incluem a reforma de oito estações existentes e a reconstrução de seis delas. O intervalo entre os trens deve ser reduzido de cinco para quatro minutos no trecho entre Bom Retiro e Mauá.

Nova Linha Perimetral: Linha 14-Ônix

A nova Linha 14-Ônix promete revolucionar o transporte na região, com um percurso de 40 quilômetros entre Guarulhos e Santo André. Estão previstas a construção de 23 novas estações e integrações com diversas linhas existentes do metrô e trens urbanos. A implementação dessa linha será realizada em três fases ao longo de dez anos, permitindo que os usuários realizem viagens a cada cinco minutos.

Participação Cidadã nas Consultas Públicas

A consulta pública é uma oportunidade importante para que cidadãos contribuam com suas sugestões. Os interessados podem acessar os materiais disponíveis no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI), preencher um formulário e enviar suas contribuições até o dia 3 de março de 2025 para o email [email protected].

As audiências públicas ocorrerão presencialmente e serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial do YouTube do Governo do Estado. A primeira audiência está agendada para o dia 12 de fevereiro de 2025 às 9h no Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em São Paulo.

Esse projeto faz parte da estratégia maior do PPI-SP que visa estimular investimentos e fomentar o desenvolvimento socioeconômico em todo o estado. Ao todo, são contemplados 29 projetos com uma carteira total superior a R$ 494 bilhões. As diretrizes adotadas priorizam a sustentabilidade dos projetos e a segurança jurídica, assegurando que os melhores padrões nacionais e internacionais sejam seguidos durante toda a execução.