SP recebe R$ 50 bilhões em investimentos para melhorar transporte, habitação e segurança

No contexto das comemorações dos 471 anos de São Paulo, o Governo do Estado anunciou um robusto investimento de aproximadamente R$ 50 bilhões em ações estruturantes voltadas para a capital paulista. Essas iniciativas visam aprimorar a qualidade de vida e a mobilidade dos cidadãos, abrangendo desde a expansão do transporte metropolitano até a construção de novas moradias e a revitalização de áreas centrais.

Os recursos alocados fazem parte do plano denominado SP na Direção Certa, que propõe modernizar a administração pública, otimizar os gastos e aumentar a capacidade de investimento do Estado.

Parcerias e Projetos Inovadores

Entre os projetos destacados para este ano pela Secretaria de Parcerias e Investimentos, está o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) destinada à criação do Novo Centro Administrativo. Este complexo moderno será erguido no centro da cidade, com um investimento previsto superior a R$ 4 bilhões, e visa transferir a sede do governo paulista para uma área mais centralizada, promovendo eficiência administrativa e melhorando o fluxo de serviços.

No setor educacional, um investimento significativo de R$ 1,7 bilhão foi reservado para a PPP focada na adequação e manutenção de escolas. A iniciativa abrangerá reformas e modernizações em 143 instituições de ensino na capital e região metropolitana, assegurando ambientes mais seguros e propícios ao aprendizado.

Além disso, serão destinados R$ 1,2 bilhão para concessões relacionadas às travessias hídricas, que englobam 14 linhas aquaviárias, incluindo uma operação na região sul da cidade.

Ainda no setor de transportes, o governo planeja dois leilões para concessões das linhas ferroviárias. O leilão das linhas 11, 12 e 13 prevê um investimento de R$ 13,9 bilhões na construção de dez novas estações e melhorias em infraestrutura existente. Para conectar a capital às cidades vizinhas da região metropolitana, está programado um leilão para o Lote ABC Guarulhos com um aporte total estimado em R$ 18 bilhões.

Expansão do Transporte Público

Para o ano de 2025, o Governo do Estado destinará R$ 5,067 bilhões para expandir a malha metroviária e modernizar as linhas operadas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Este montante financiará a continuação das obras nas linhas já existentes e o início da construção de novas linhas.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também receberá investimentos significativos na ordem de R$ 979 milhões para expandir sua malha ferroviária e realizar modernizações necessárias nas linhas já operacionais.

Quanto à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), estão previstos cerca de R$ 370 milhões voltados à implementação de corredores de ônibus e melhorias em terminais que atendem diversas regiões da capital.

Habitação: Um Compromisso com Moradia Digna

O Governo paulista anunciou que está em andamento a construção de 26.600 novas moradias na capital, com um investimento total superior a R$ 2 bilhões. Dentre essas unidades habitacionais, destacam-se as que utilizam a modalidade Carta de Crédito Associativo (CCA), totalizando 5.250 imóveis que serão distribuídos por várias regiões da cidade.

A regularização fundiária também avança com a entrega de 974 títulos em áreas como Itaquera e Brasilândia, além de projetos em andamento que visam beneficiar mais famílias.

Segurança Pública: Iniciativas para Proteger os Cidadãos

Em termos de segurança pública, o governo planeja inaugurar sete novas bases comunitárias da Polícia Militar em áreas estratégicas da capital até 2025. Esses postos têm como objetivo aumentar a presença policial no centro expandido e contribuir com a revitalização urbana. O investimento totaliza cerca de R$ 2,6 milhões.

Adicionalmente, mais de mil viaturas foram adquiridas recentemente e novos policiais foram incorporados ao efetivo desde 2023, reforçando assim o compromisso do governo com a segurança dos cidadãos paulistanos.