Expansão do transporte ferroviário em São Paulo: um novo futuro para a mobilidade

O Governo do Estado de São Paulo está prestes a iniciar uma significativa expansão da malha ferroviária, com um total de mil quilômetros a serem incorporados ao sistema de transporte de passageiros nos próximos anos. Essa iniciativa faz parte do ambicioso programa intitulado SP nos Trilhos, que foi oficialmente lançado em 2024 e contempla 40 projetos, incluindo Trens Intercidades (TICs), veículos leves sobre trilhos (VLTs), trens urbanos e expansões no metrô.

A estimativa total para a implementação dessas iniciativas é de R$ 194 bilhões, abrangendo áreas da Grande São Paulo, interior e litoral. A expectativa é que essa expansão gere aproximadamente 150 mil empregos diretos e indiretos.

O governador Tarcísio de Freitas enfatizou a importância da revitalização do transporte ferroviário no estado: “São Paulo se desenvolveu ao longo dos trilhos. Estamos comprometidos em restaurar o transporte ferroviário, que é essencial. O trânsito nas rodovias se torna cada vez mais complicado e precisamos buscar soluções sustentáveis que estejam alinhadas com as práticas globais. O ressurgimento do transporte ferroviário no Brasil começa em São Paulo; estamos determinados a fazer isso acontecer”.

Entre os projetos destacados no programa SP nos Trilhos, encontra-se o TIC Eixo Norte, que irá conectar a capital paulista à cidade de Campinas. Com um investimento estimado em R$ 14,2 bilhões, este projeto foi leiloado em fevereiro de 2024 e será executado pela concessionária TIC Trens. A previsão é que o serviço expresso comece suas operações em maio de 2031, permitindo uma viagem entre a estação Palmeiras-Barra Funda e um novo terminal ferroviário em Campinas, com uma parada rápida em Jundiaí e um tempo total de deslocamento de apenas 64 minutos. O trem terá capacidade para transportar até 860 passageiros por viagem, estabelecendo-se como o mais rápido do Brasil, com velocidade máxima de 140 km/h. A concessionária será responsável pela operação e manutenção da linha por um período de 30 anos.

Outro projeto relevante é o TIC Eixo Oeste, que ligará São Paulo a Sorocaba por meio de uma nova linha férrea. Com um investimento projetado de R$ 10 bilhões, este projeto buscará estabelecer uma parceria público-privada (PPP) para a construção de 100 quilômetros de trilhos. Atualmente, o tempo de deslocamento por via rodoviária varia entre 1h50min a 2h10min.

Além disso, estão sendo avaliados os TIC Eixo Leste (ligando São Paulo a São José dos Campos) e TIC Eixo Sul (conectando São Paulo à Baixada Santista), com investimentos conjuntos que somam R$ 25 bilhões. O TIC Eixo Leste pretende criar uma ligação férrea entre a capital e a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, finalizando no município de São José dos Campos, com um percurso entre 80 e 130 quilômetros realizado em aproximadamente 75 minutos. Essa linha deve beneficiar cerca de 2,7 milhões de pessoas.

No tocante ao TIC Eixo Sul, a ligação será entre a capital paulista e a Baixada Santista, cobrindo também uma extensão variável entre 80 e 130 quilômetros em um tempo estimado de viagem de 90 minutos, beneficiando cerca de 1,8 milhão de habitantes.

A expansão do metrô também faz parte das estratégias delineadas pelo programa SP nos Trilhos. Estão previstos projetos para implementação das Linhas 19-Celeste, 20-Rosa e 22-Marrom; construção e ampliação da Linha 6-Laranja; expansão das Linhas 2-Verde, 4-Amarela e 5-Lilás; conclusão das obras da Linha 17-Ouro; além da concessão das linhas metropolitanas do Lote Alto Tietê (Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade) e do Lote ABC Guarulhos (Linha 10-Turquesa e futura Linha 14-Ônix).

O Lote Alto Tietê prevê melhorias nas linhas existentes somando um total de 102 quilômetros, além da adição de mais 22,6 quilômetros para atender diariamente aproximadamente 1,3 milhão de usuários. Estima-se que os investimentos neste projeto cheguem a R$ 13,3 bilhões ao longo dos próximos 25 anos.

No Lote ABC Guarulhos, com investimentos estimados em R$ 18 bilhões para uma extensão total de 70 quilômetros, espera-se atender cerca de 940 mil passageiros diariamente ao conectar com a radial da Linha 14 na Região Leste da capital paulista através da construção de novas estações.

De acordo com Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos: “Os Lotes Alto Tietê e ABC Guarulhos juntos representam um investimento superior a R$ 31 bilhões e têm o potencial de beneficiar cerca de 4,6 milhões de cidadãos paulistas. Esses projetos significam uma transformação significativa na mobilidade urbana tanto na capital quanto na Região Metropolitana”.

O VLT também desempenhará um papel importante nessa transformação. O VLT em Campinas fará a conexão entre o centro da cidade e o Aeroporto Internacional Viracopos, estendendo-se por aproximadamente 44 quilômetros com um custo previsto de R$ 4,5 bilhões. A proposta ainda inclui integrações ao TIC Eixo Norte.

Em Sorocaba, um novo VLT será implementado visando melhorar a mobilidade urbana local enquanto se conecta à futura estação do TIC Eixo Oeste; esse projeto terá um aporte orçamentário estimado em R$ 2,5 bilhões e deverá gerar cerca de dois mil postos de trabalho diretos e indiretos.

A Baixada Santista também será contemplada com o VLT (trechos dois e três), que possui um custo aproximado total de R$ 1 bilhão para sua extensão prevista em até quinze quilômetros beneficiando as cidades de Santos e São Vicente.

No âmbito turístico, o Governo Estadual lançou recentemente o programa Turismo Ferroviário visando ampliar circuitos turísticos integrados aos modais existentes. A proposta inclui o desenvolvimento de até 23 circuitos turísticos interligados ao SP nos Trilhos com uma projeção financeira que pode gerar R$1,8 bilhão na próxima década.

A administração estadual tem se empenhado para garantir novos investimentos visando oportunidades sociais mais justas e dignas para os cidadãos paulistas. Em seu balanço anual referente às ações governamentais até agora realizadas desde o início da gestão destacou-se recordes históricos em leilões que alcançaram R$340 bilhões destinados a diversas áreas como educação e infraestrutura.

A segurança pública também foi reforçada com a inclusão de novos policiais no efetivo estadual; além disso diversas iniciativas foram tomadas na saúde e desenvolvimento social resultando na redução significativa das filas para atendimentos médicos especializados.

O Metrô da capital recebeu o maior investimento dos últimos cinquenta anos com quatro obras simultâneas em andamento. Enquanto isso na área cultural se destaca o CULTSP PRO como um importante programa voltado à formação profissional no setor cultural brasileiro.