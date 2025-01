Novo Centro Administrativo promete transformação e modernização

Às vésperas das comemorações dos 471 anos da cidade de São Paulo, a administração estadual inicia um ambicioso projeto voltado para a revitalização do centro da capital. A proposta inclui a mudança da sede do Governo de São Paulo para o bairro dos Campos Elíseos, onde será erguido um novo Centro Administrativo. A consulta pública, que se iniciou na última sexta-feira (24) e seguirá até 26 de fevereiro, permitirá que a população envie sugestões e perguntas por meio do site oficial.

O concurso para a escolha do projeto arquitetônico do novo Centro Administrativo foi um dos maiores do Brasil, atraindo a participação de profissionais de arquitetura de todo o país. O escritório Ópera Quatro Arquitetura foi o vencedor do certame. Para mais detalhes sobre a proposta arquitetônica, um vídeo mostrando a projeção do complexo já está disponível.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a importância desse investimento, afirmando que “o centro da capital começa a renascer com os novos investimentos que estão em curso”, enfatizando ainda o aumento do policiamento na região e as ações de acolhimento social. Ele ressaltou que transformar essa área é um legado significativo que pode ser deixado para a cidade.

A proposta de requalificação prevê melhorias no Parque Princesa Isabel e nas áreas circunvizinhas, com mais espaços verdes, novas edificações para abrigar secretarias e fundações estaduais, além da restauração de prédios históricos. Atualmente, mais de 22 mil servidores públicos ocupam 60 prédios diferentes na capital paulista. A centralização das atividades administrativas deverá aumentar a eficiência da gestão pública e otimizar os recursos disponíveis.

De acordo com Rafael Benini, Secretário de Parcerias em Investimentos, o novo Centro Administrativo funcionará como um catalisador para atrair investimentos e modernizar a infraestrutura urbana. “Estamos falando de um projeto que não apenas melhora a gestão pública, mas também estimula a economia local ao requalificar uma área que precisa ser revitalizada”, comentou Benini.

A dinâmica urbana será impactada pelo alargamento das calçadas, fachadas ativas e novas áreas públicas. O projeto contempla espaços comerciais, restaurantes e áreas de convivência que visam revitalizar o cotidiano da região central. Segundo Guilherme Afif Domingos, secretário de Projetos Estratégicos, essa intervenção representa uma das mais significativas transformações urbanas no Brasil desde Brasília, promovendo o desenvolvimento econômico através da geração de emprego e consumo local.

O Centro Administrativo dos Campos Elíseos faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP), sendo sua execução e gestão organizadas por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) prevista para durar 30 anos. O leilão para dar início às obras está agendado para ocorrer ainda neste ano.

A mudança para o novo centro teve seu início em setembro do ano passado com a transferência da Secretaria da Justiça e Cidadania para o Palácio dos Campos Elíseos, um prédio histórico situado na Avenida Rio Branco.

No âmbito da segurança pública, nos últimos dois anos houve um reforço no policiamento central com a adição de 400 novos policiais e a instalação de quatro Bases Comunitárias da Polícia Militar. Em parceria com a Prefeitura, foram criadas 1.300 vagas na Operação Delegada para combater o comércio irregular durante as folgas dos agentes.

Dados indicam uma queda significativa nas ocorrências policiais entre janeiro e novembro deste ano comparado ao mesmo período em 2023: os roubos diminuíram em 27,74% e os furtos caíram 17,32%. Em aproximadamente 23 meses de gestão, foram registradas 12.500 prisões e apreendidas mais de cinco toneladas de drogas na área central.

Na área da saúde, destaca-se o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, inaugurado em abril deste ano, que já atendeu mais de 47 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. O vice-governador Felicio Ramuth enfatizou que o objetivo é promover autonomia aos dependentes químicos através de tratamentos adequados.

Além disso, iniciativas habitacionais estão sendo desenvolvidas para garantir moradia aos residentes da região central afetada pelo projeto. A PPP voltada à Requalificação da Área Central visa entregar cerca de 6 mil novas moradias junto com melhorias na infraestrutura urbana.

Outras ações incluem um chamamento pela CDHU para construção de unidades habitacionais em bairros centrais como Bom Retiro e Liberdade. No total, serão disponibilizadas 2.500 novas unidades apenas no centro expandido nos próximos anos.