Hub de Cuidados registra mais de 47 mil atendimentos em São Paulo

Desde sua inauguração em abril de 2023, o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas do Governo de São Paulo já contabilizou 47.661 atendimentos gerais. Esta iniciativa, parte das estratégias da gestão atual, visa proporcionar um tratamento abrangente e a recuperação de dependentes químicos e pessoas em situação de rua que fazem uso de substâncias psicoativas na área central da capital paulista, que completa 471 anos neste sábado (25).

A média diária de atendimentos desde a abertura até o dia 14 de janeiro é de aproximadamente 74, com um total de 27.403 pacientes submetidos a triagens. Desses atendimentos, um expressivo número de 21.318 encaminhamentos foi realizado para hospitais especializados, casas terapêuticas, comunidades terapêuticas e outras instituições de saúde, como prontos-socorros e unidades básicas de saúde. Entre 2023 e 2024, os encaminhamentos aumentaram 44%, passando de 8,5 mil para 12,3 mil.

Felicio Ramuth, vice-governador e coordenador das políticas estaduais sobre drogas, destacou a eficácia do HUB no acolhimento e tratamento dos dependentes químicos. “Nosso objetivo vai além da redução do uso de substâncias psicoativas: buscamos levar os dependentes à autonomia e reintegração social”, afirmou Ramuth.

Localizado na região da Estação da Luz, o Hub serve como ponto de entrada para situações urgentes e emergenciais envolvendo dependência química. Os usuários passam por uma avaliação clínica multidisciplinar e, conforme as necessidades identificadas, são encaminhados para tratamentos adequados.

A ampliação do número de leitos disponíveis para tratamento de dependência química foi significativa, passando de 345 para 695. Essa expansão resultou na redução das altas precoces dos pacientes, refletindo um atendimento mais qualificado. Os pacientes encaminhados pelo HUB têm apresentado um aumento no tempo médio de permanência nos hospitais, o que contribui para altas mais bem planejadas.

Outro avanço importante foi a implementação de uma linha de cuidado voltada especificamente para indivíduos que utilizam crack, álcool e outras drogas nas cenas abertas. Essa abordagem é fundamentada em princípios como reabilitação psicossocial, acessibilidade geográfica e integração intersetorial.

O ano de 2024 também se destacou pela criação de cinco novas casas terapêuticas dedicadas ao acolhimento especializado dos dependentes químicos. Essas unidades têm como foco garantir cuidados integrais e intersetoriais aos pacientes em situação de alta vulnerabilidade social. Até dezembro deste ano, essas casas acolheram 274 pessoas e facilitaram a inserção socioprodutiva de 108 indivíduos no mercado de trabalho e na comunidade.