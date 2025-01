Transporte sobre trilhos em SP gera quase 50 mil empregos em 2024

O transporte sobre trilhos recebeu investimentos recordes e gerou milhares de empregos direta e indiretamente no ano de 2024. Houve um total de ao menos R$ 46,3 bilhões em investimentos públicos e privados para construir novas linhas e ampliar existentes. O montante representa o maior investimento em 50 anos de existência do Metrô de São Paulo. Na parte dos empregos, foram gerados 9.670 empregos, número que ficou em 40.215 nas obras das concessionárias.

Por parte do Metrô de São Paulo, foram R$ 27,2 bilhões. As iniciativas incluíram construção de novas linhas, ampliação de existentes e compra de trens. Foram R$ 23 bilhões em três linhas, R$ 3,6 bilhões na compra de 44 novos trens e R$ 96 milhões na construção do túnel Paulista-Consolação. Além disso, o Metrô investiu R$ 468,4 milhões na ampliação das estações Vila Prudente e São Joaquim.

Por fim, o Governo de São Paulo também entregará em 2026 o primeiro trecho da Linha 6-Laranja, entre as estações Brasilândia e Perdizes. Em 2027, o segundo trecho será entregue, entre Perdizes e São Joaquim, interligando a zona norte ao centro da cidade e conectando com a Linha 1-Azul do Metrô e 7, 8 e 9 de trens urbanos. O valor do projeto é de R$ 19,1 bilhões. Ao todo, 10.207 colaboradores, entre concessionária, construtora e subcontratados, compõem o quadro de profissionais do empreendimento.

Conhecido como “Linha das Universidades”, o projeto consiste em 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações as quais passarão por passar próxima a diversas instituições de ensino, como Centro Universitário São Camilo, PUC-SP, FMU, FAAP, Mackenzie, Unip e Uninove.

Além de investimento financeiro, as obras do Metrô também geram uma série de empregos. A ampliação da Linha 2-Verde, por exemplo, trouxe 6.604 postos de trabalho. A construção da Linha 17-Ouro, 1.682. Já a ampliação da Linha 15-Prata trouxe 1.178 e a ampliação da estação São Joaquim, 206.

Além disso, em 2024, a Linha 4-Amarela, administrada pela empresa ViaQuatro, contratou 2.036 colaboradores diretos e 5.791 indiretos. Já a Linha 5-Lilás tem 1.794 colaboradores diretos e 4.920 colaboradores indiretos.

Trens metropolitanos

As linhas de trens metropolitanos 8-Diamante e 9-Esmeralda possuem diversos contratos com periodicidades distintas (integral ou sob demanda), que somadas chegaram a 2.541 contratações diretas e 12.926 indiretas. As linhas são operadas pela concessionária ViaMobilidade desde abril de 2021.

A Linha 8-Diamante compreende o trecho entre as estações Júlio Prestes e Itapevi, com extensão operacional entre as estações Itapevi e Amador Bueno. A Linha 9-Esmeralda conecta os trechos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes – Vila Natal.

Em 2024, a administração estadual trabalhou para trilhar um caminho que garante mais investimentos para gerar oportunidades, fomentar a prosperidade e garantir mais dignidade para as pessoas. O Governo de SP vem se tornando mais eficiente ao seguir as diretrizes do plano SP na Direção Certa, focado em medidas de equilíbrio fiscal e modernização do estado.

São Paulo atingiu maior marca dos últimos 25 anos em leilões, com recorde de R$ 340 bilhões em investimentos para escola, estradas, trilhos e saneamento desde o início da gestão. Destaque para a histórica desestatização da Sabesp, que antecipa em 4 anos a universalização de água e esgoto em benefício de milhões de paulista e para o TIC Campinas, que após 20 anos de espera está se tornando realidade. Na saúde, foram em média 3,2 mil cirurgias diárias, com redução na espera em até 82,6% para especialidades como reparadora de mamas e do aparelho circulatório. A educação facilitou a entrada dos estudantes no ensino superior com 30 mil vagas no Provão Paulista.

Na segurança, o efetivo foi reforçado com 7,8 mil novos policiais em 2024, maior crescimento dos últimos 14 anos. O movimento SP Por Todas integrou políticas públicas para saúde, segurança e independência da mulher pela 1ª vez. O Casa Paulista, maior programa habitacional de SP, entregou mais de 50 mil casas. Com o apoio do Governo de São Paulo, o agro paulista se consolidou como o maior exportador do Brasil e liberou cerca de meio bilhão em crédito.

O Metrô da capital atingiu o maior investimento em 50 anos com quatro obras de construção e expansão simultâneas. No Desenvolvimento Social, o Bom Prato serviu 3,2 milhões de refeições por mês, com abertura de 20 novas unidades. O turismo recebeu o maior aporte em créditos do país: R$ 2 bilhões. E na Cultura, destaque para o CULTSP PRO, maior programa de formação e qualificação voltado ao setor cultural do Brasil, o maior programa de formação e qualificação do setor cultural e criativo do país.

Veja mais dados do balanço em https://www.spsaotodosnadirecaocerta.sp.gov.br/