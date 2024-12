Metrô avança mais uma etapa na interligação da estação Vila Prudente da Linha 2-Verde

O Metrô colocou em funcionamento nesta segunda-feira (23), duas novas escadas na plataforma leste, uma rolante e uma fixa, na estação Vila Prudente da Linha 2-Verde. Os equipamentos estão localizados entre o mezanino e a plataforma, agilizando e melhorando o fluxo dos passageiros. A área inaugurada também conta com um novo deck entre as escadas para os passageiros..

A instalação destas escadas faz parte das obras de ampliação do complexo da Vila Prudente, que incluem melhorias nas estações das linhas 2-Verde e 15-Prata, que conta com R$ 56,7 milhões em investimento do Metrô. Desde o início da ampliação, o projeto já instalou e disponibilizou outras nove escadas rolantes e quatro fixas, além da entregar uma nova área de interligação e acessos.

Neste projeto, o Metrô segue com as obras para concluir a área comercializável, onde poderão ser disponibilizadas lojas e serviços e a readequação das salas operacionais, além da modernização da área de interligação e acessos.

Ampliação da conexão entre linhas

Em julho, foram entregues seis novas escadas rolantes pelo Metrô. Os equipamentos foram inseridos com a ampliação do local, feita para facilitar o deslocamento e melhorar o fluxo de pessoas. As escadas foram divididas em dois pavimentos – três em cada nível – da interligação entre as linhas 2-Verde e 15-Prata. Ainda neste projeto, também já foi feita a readequação da entrada pela rua Cavour, melhorando o fluxo e acessibilidade no local.

A Companhia também executou obras para a colocação de telhado, forro e fechamento em vidro, expandido o espaço de circulação. Também foram instaladas câmeras e 12 novos contadores de fluxo, para aferição da quantidade de pessoas que realizam a transferência entre linhas, além de novos sanitários públicos, reforço da iluminação e instalação de novos canais de ventilação.