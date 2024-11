Novo trem da Linha 15-Prata chega a SP em megaoperação logística

O primeiro novo trem encomendado pelo Metrô para a Linha 15-Prata chegou a São Paulo na manhã desta quarta-feira (27), vindo de Santos, por meio de uma complexa operação logística. Ao todo, sete carretas transportaram a composição do Porto de Santos até o Pátio Oratório, na Zona Leste da capital paulista, desde a noite de terça-feira (26).

O itinerário dos caminhões incluiu um trajeto que percorreu as rodovias Anchieta e dos Imigrantes, além do Complexo Maria Maluf e de avenidas das zonas Sul e Leste de São Paulo, como a Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo. No Pátio Oratório, os carros serão retirados das carretas e colocados na viga por um braço mecânico, com previsão de montagem completa em cerca de 20 dias. Esse processo envolve um método específico, com a entrada das carretas seguindo a ordem sequencial dos carros (vagões), para sua colocação na viga de forma que facilite a montagem.

Fabricado na China pela joint-venture PATS (Alstom e CRRC), essa composição é a primeira de um lote de 19 novas composições destinadas à ampliação da Linha 15-Prata, que atualmente transporta cerca de 140 mil passageiros por dia. Após desembarcar no Brasil no início de outubro, a composição passou pela liberação aduaneira para ser transportada à capital.

Com tecnologia de ponta, as novas composições contam com sistemas de controle e telecomunicações avançados, como o UTO (Unnattended Train Operation), em que os trens funcionam de forma segura, sem atuação do operador de trem embarcado, em sistema semelhante ao já utilizado na Linha 4-Amarela. A operação desses trens está em acordo com o projeto da linha, cujas composições e sistemas foram desenvolvidos para o funcionamento totalmente remoto, como já acontece em outros monotrilhos do mundo e até mesmo em linhas de metrô convencional.

Os carros também contam com monitoramento por câmeras, iluminação LED e gestão inteligente de energia. O trem seguirá para testes estáticos e dinâmicos antes de ser integrado à operação, prevista para o início do segundo trimestre de 2025.

A nova frota reforçará o atendimento na Linha 15-Prata, acompanhando a expansão em direção às futuras estações Ipiranga, Boa Esperança e Jacu Pêssego. A entrega das 19 composições será concluída até 2026, contribuindo para maior conforto, capacidade e segurança no transporte de passageiros.