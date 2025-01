São Paulo celebra 471 anos com festividades e entregas à população

Neste sábado (25), a cidade de São Paulo celebrou seus 471 anos com uma série de solenidades oficiais, que contaram com a presença do prefeito Ricardo Nunes. As comemorações tiveram início no Pateo do Collegio, local histórico que representa a fundação da capital paulista. Posteriormente, o prefeito, acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas, participou de uma missa solene na Catedral da Sé, situada na Praça da Sé, marco central da cidade.

Durante a missa, o prefeito expressou seu entusiasmo: “É uma alegria comemorar os 471 anos da nossa cidade, conhecida por ser um local de oportunidades e acolhimento. São Paulo é um ponto de encontro para pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Que possamos continuar a construir uma cidade cada vez mais inclusiva e humana“, afirmou Nunes, antes da cerimônia religiosa presidida por Dom Odilo Pedro Scherer.

O governador Tarcísio de Freitas também destacou as virtudes da metrópole. “São Paulo é uma cidade inspiradora, habitada por pessoas trabalhadoras e resilientes. Neste aniversário, desejo que todos os paulistanos tenham paz, esperança e alegria em suas vidas”, comentou o governador.

Ricardo Nunes aproveitou a oportunidade para enfatizar as iniciativas realizadas durante a semana em celebração ao aniversário da cidade. “Ao longo desta semana, diversas atividades foram promovidas para comemorar os avanços de São Paulo, que alcançou um recorde na geração de empregos e registrou o menor índice de desemprego desde 2012”, ressaltou.

As festividades começaram na segunda-feira (20) com a entrega do Mercado Municipal Paulistano, conhecido como Mercadão, que passou por reformas na fachada e recebeu novas tecnologias para garantir segurança e conforto aos frequentadores. Este espaço continua sendo um dos principais símbolos culturais e turísticos da capital.

Na terça-feira (21), a segurança pública foi fortalecida com a adição de 500 novos agentes à Guarda Civil Metropolitana (GCM), elevando o total para 7.500 profissionais.

A quarta-feira (22) marcou a assinatura do contrato para concessão do Parque Municipal Campo de Marte, localizado próximo ao aeroporto na Zona Norte. O novo parque ocupará 406 mil metros quadrados e incluirá centros esportivos, áreas para festividades carnavalescas e novos espaços comerciais.

No mesmo dia, a Faixa Azul – iniciativa pioneira em proteção aos motociclistas – completou três anos e ganhou mais três quilômetros na Avenida das Nações Unidas, totalizando 215,2 km em 46 vias.

Na quinta-feira (23), a cidade avançou na modernização do transporte público com a entrega de 100 ônibus elétricos, representando um investimento de R$ 213 milhões para reduzir emissões poluentes e aprimorar a mobilidade urbana.

Na véspera do aniversário (24), foi inaugurado o Parque Prainha Pabreu na Zona Sul, oferecendo 30 mil metros quadrados dedicados ao lazer e à prática esportiva.

Além das entregas significativas para a população, uma extensa programação cultural foi planejada para celebrar o aniversário da cidade. Mais de 140 eventos ocorrerão nos equipamentos culturais ao longo do final de semana, abrangendo exposições, shows, sessões de cinema e teatro.

Entre as atrações musicais destacam-se apresentações dos cantores Paulo Miklos e Geraldo Azevedo. A programação inclui também cinema ao ar livre e atividades para crianças, como a apresentação da famosa dupla Patati Patatá.

A população pode desfrutar das atrações gratuitas nos parques urbanos durante todo o final de semana (dias 25 e 26), além do Programa Ruas Abertas Liberdade e Paulista. O Minhocão estará disponível para pedestres no sábado e domingo, das 7h às 21h45.

Os cidadãos poderão utilizar os ônibus gratuitos do programa Domingão Tarifa Zero para aproveitar as festividades neste fim de semana.