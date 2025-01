SP inaugura parque que ajuda a despoluir a represa Billings

Nesta sexta-feira (24), a Prefeitura de São Paulo celebrou a entrega do Parque Prainha Pabreu, localizado no Grajaú, Zona Sul da cidade. Este novo espaço público não é apenas uma área de lazer, mas também um símbolo de dignidade para mais de 400 famílias que anteriormente viviam em condições precárias. A iniciativa representa um passo significativo na proteção da represa Billings e na transformação da vida de cerca de 1,6 mil moradores da região.

A inauguração do parque se insere nas festividades do aniversário de 471 anos da cidade, que ocorre no dia seguinte, 25 de janeiro. O prefeito Ricardo Nunes ressaltou que a entrega do parque é parte do compromisso da administração municipal com investimentos em infraestrutura e requalificação urbana.

“Infelizmente, 425 famílias com dificuldades habitacionais residiam nas margens da represa Billings, contribuindo para a poluição ao despejarem esgoto na água e vivendo em condições insalubres. Com este projeto, conseguimos atender as necessidades habitacionais dessas famílias e entregar um parque de 31 mil metros quadrados à comunidade, repleto de opções de lazer e convivência, além de recuperar a represa”, afirmou o prefeito Nunes durante a cerimônia.

O Parque Prainha Pabreu conta com diversas áreas dedicadas ao esporte e ao lazer, incluindo quadras, pistas de skate, trilhas para caminhadas, playgrounds, um deck flutuante e áreas destinadas ao plantio arbóreo e recuperação ambiental. Com uma extensão total de 30.958 m², o local também contará com o plantio de mini florestas de Mata Atlântica.

Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e Meio Ambiente, destacou que essa obra é fundamental para revitalizar uma área degradada e promover a sustentabilidade. “Estamos comprometidos com a proteção ambiental que realmente impactará a vida dos cidadãos”, disse ele. No parque foram plantadas mais de 270 árvores, com previsão para o plantio adicional de mais 300.

Este empreendimento foi viabilizado por meio do Programa Mananciais e será administrado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

Wellington Silva Teixeira, líder comunitário e residente da região há três décadas, expressou sua satisfação com a transformação do local. “A área do Prainha está ficando muito bonita. Precisávamos desse espaço; antes, para nos divertir, tínhamos que ir longe como no Ibirapuera. Agora temos opções bem aqui perto”, comentou.

Adriana Shirley Gomes da Silva de Sá, dona de casa de 55 anos que vive nas proximidades do parque, compartilhou sua alegria: “Este parque é praticamente o quintal da minha casa. Sempre que meu neto vier me visitar, vou trazê-lo aqui. Antes era um lugar muito triste; agora temos um espaço maravilhoso tanto para adultos quanto para crianças.”

Para permitir essa transformação, foram necessárias ações significativas de reassentamento: 425 famílias foram relocadas, sendo que 376 recebem auxílio aluguel, 31 foram indenizadas e 18 realocadas em novas unidades habitacionais. Maria Teresa Fideli, secretária executiva do Programa Mananciais da Secretaria de Habitação, enfatizou a importância das melhorias habitacionais em paralelo à criação do parque. “O saneamento básico é essencial; sem ele não conseguimos alcançar a regularização fundiária necessária”, destacou.

Antes da construção do parque, o Programa Mananciais já havia realizado obras de urbanização na área, incluindo a instalação de redes de esgoto e drenagem totalizando mais de 4 mil metros quadrados em pavimentação. O investimento total na criação do parque e na urbanização da região alcançou R$ 7,3 milhões.