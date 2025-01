São Paulo celebra 471 anos com melhorias para a população

Comemorando seu 471º aniversário neste sábado (25), a cidade de São Paulo está sendo agraciada com uma série de melhorias e eventos culturais promovidos pela Prefeitura. Para facilitar o acesso às festividades, os paulistanos poderão utilizar os ônibus gratuitos do programa “Domingão Tarifa Zero” durante o final de semana.

As comemorações tiveram início antes da data oficial, com diversas inaugurações que prometem impactar positivamente a vida dos cidadãos. Na última segunda-feira (20), foi reinaugurado o Mercado Municipal Paulistano, popularmente conhecido como Mercadão, após passar por reformas que modernizaram sua fachada e incorporaram novas tecnologias voltadas à segurança e ao conforto dos visitantes. Este espaço continua a ser um dos principais ícones culturais e turísticos da metrópole.

No dia seguinte, a cidade recebeu um reforço significativo em sua segurança pública com a adição de 500 novos agentes à Guarda Civil Metropolitana (GCM), elevando o efetivo total para 7.500 profissionais dedicados à proteção da população.

O avanço das melhorias continuou na quarta-feira (22) com a assinatura do contrato de concessão para a criação do Parque Municipal Campo de Marte, localizado nas proximidades do aeroporto na Zona Norte. O novo parque ocupará uma vasta área de 406 mil metros quadrados, oferecendo centros esportivos, áreas destinadas ao carnaval e novos espaços comerciais e gastronômicos.

Ainda na quarta-feira, a Faixa Azul, um sistema inovador para a proteção de motociclistas, completou três anos e ganhou uma extensão de três quilômetros na Avenida das Nações Unidas, atingindo um total de 215,2 km em 46 vias, consolidando-se como um modelo para outras cidades brasileiras.

Na quinta-feira (23), a Prefeitura anunciou um passo importante para a modernização do transporte público com a entrega de 100 ônibus elétricos. Este investimento de R$ 213 milhões visa não apenas melhorar a mobilidade urbana mas também reduzir as emissões de poluentes. Na véspera do aniversário, nesta sexta-feira (24), foi inaugurado o Parque Prainha Pabreu na Zona Sul, que conta com 30 mil metros quadrados destinados ao lazer e à prática esportiva.

As festividades do dia 25 prometem ser grandiosas, iniciando-se com um Ato Cívico no Pateo do Collegio seguido por uma Missa Solene na Catedral da Sé. Um dos destaques será a entrega do Estádio do Pacaembu, que sediará a final da Copinha – Taça São Paulo de Futebol Júnior entre os times São Paulo e Corinthians.

A Concessionária Allegra Pacaembu investiu mais de R$ 800 milhões na reforma do estádio histórico, garantindo que as instalações originais fossem preservadas. A emblemática fachada Art Déco foi cuidadosamente mantida durante as obras, assim como outros elementos históricos, incluindo o ginásio poliesportivo e o centro de tênis.

A programação cultural é vasta e diversificada para celebrar esta ocasião especial. Mais de 140 eventos estão agendados nos espaços culturais da cidade, abrangendo diferentes formas de expressão artística como exposições, cinema ao ar livre, shows e oficinas voltadas para todas as idades. Entre os artistas programados estão os renomados cantores Paulo Miklos e Geraldo Azevedo, além de atrações voltadas para o público infantil como o famoso duo Patati Patatá.

Os cidadãos também podem aproveitar as áreas verdes da cidade que estarão abertas ao público neste final de semana. O Programa Ruas Abertas em Liberdade e Paulista funcionará normalmente nos dias 25 e 26 das 9h às 16h, assim como o Minhocão que estará acessível aos pedestres das 7h às 21h45. As ciclofaixas também estarão disponíveis para lazer.