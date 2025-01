São Paulo tem reforço na segurança com formatura de 500 novos agentes da GCM

Em um evento solene realizado nesta terça-feira (21) no Vale do Anhangabaú, no coração de São Paulo, a cidade celebrou a incorporação de 500 novos membros à Guarda Civil Metropolitana (GCM). A cerimônia, marcada por forte emoção, destacou o compromisso contínuo da gestão municipal com a segurança pública e a valorização dos profissionais da corporação.

O prefeito Ricardo Nunes enfatizou a relevância do momento, afirmando: “Este dia é significativo não apenas para os novos guardas, que agora iniciarão suas funções nas ruas, mas para toda a cidade. Com a adição desses 500 dedicados Guardas Civis Metropolitanos, São Paulo ganha em segurança e em diversas ações sociais, como proteção às mulheres e preservação ambiental”.

Esta iniciativa integra as metas estabelecidas pela Secretaria de Segurança Urbana (SMSU). O secretário municipal Orlando Morando reafirmou o comprometimento dos novos agentes: “A partir de hoje, cada um de vocês vestirá a farda azul com o objetivo de servir à população paulista, que busca maior atenção e proteção”.

Desde o início de 2023, a GCM teve um incremento de 2.000 novos profissionais, resultado de um concurso público realizado no ano anterior. Com essa nova turma, a corporação alcança aproximadamente 7.500 integrantes, mantendo-se como a maior guarda municipal armada do Brasil.

A tenente Cintia Araújo de Oliveira, oradora da primeira turma do Pelotão 82, expressou sua gratidão: “Estamos aqui para agradecer pela oportunidade de fazer parte da Guarda Civil Metropolitana e pelo suporte recebido ao longo dessa jornada. Fomos preparados para sermos não apenas guardas civis, mas cidadãos engajados no bem-estar social”.

Os novos guardas passaram por uma formação rigorosa na Academia de Formação em Segurança Urbana (AFSU), com uma carga horária total de 640 horas. Este treinamento abrangiu tanto aspectos teóricos quanto práticos essenciais para o exercício da função na área da segurança pública.

O comandante-geral da GCM, inspetor superintendente Eliazer Rodella, destacou o esforço coletivo: “Hoje celebramos uma conquista significativa com a inclusão de dois mil novos agentes e a renovação da frota de viaturas. Este é apenas o início de um compromisso contínuo com a segurança municipal”.

A formação dos agentes incluiu disciplinas como Funções das Guardas Municipais, Ética e Direitos Humanos, Primeiros Socorros e Legislação de Trânsito. Para serem aprovados, os candidatos precisaram obter nota mínima em todas as matérias e demonstrar assiduidade e equilíbrio emocional.

O vice-prefeito Mello Araújo ressaltou o entusiasmo dos novos guardas: “É visível a determinação de cada um em contribuir para a segurança da sociedade. Essa motivação deve persistir ao longo de suas carreiras”.

Nos últimos anos, a Prefeitura tem investido consideravelmente na segurança urbana. Em 2024, foram alocados R$ 1,3 bilhão para essa área, com previsões de R$ 1,7 bilhão para 2025. Esses recursos são direcionados à manutenção e ampliação das operações da GCM.

Além do aumento na frota — que inclui 50 novas viaturas elétricas — o governo municipal tem promovido melhorias nas condições de trabalho dos guardas através do aumento salarial e investimentos em tecnologia e armamento. O prefeito reforçou: “Estamos comprometidos em proporcionar aos nossos guardas todos os recursos necessários para que desempenhem suas funções com excelência”.

Outras iniciativas incluem a reforma das bases operacionais da GCM, melhorias nas condições salariais e benefícios como o seguro de vida ampliado e a implementação do plano de carreira dentro da corporação.