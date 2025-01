Celebre o aniversário de São Paulo com eventos culturais imperdíveis

Em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, que ocorre neste sábado, dia 25 de janeiro, o governo estadual organizou uma série de eventos culturais que prometem enriquecer a celebração. Um dos destaques da festividade é a inauguração da Estação CCR das Artes, situada no Complexo Cultural Júlio Prestes, que abrirá suas portas com uma apresentação gratuita.

O espetáculo contará com a participação da renomada cantora Virgínia Rosa, além de performances da São Paulo Companhia de Dança, do Coro Acadêmico, de um Quarteto de Cordas formado por músicos da Osesp e da pianista Juliana Ripke. A companhia Mundo do Circo também estará presente para animar o evento. As atividades estão programadas para começar às 20h na nova estação cultural, localizada na Praça Júlio Prestes, 16. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site oficial a partir das 12h do dia 21 de janeiro.

Além disso, o Edifício Oswald de Andrade, que abriga o Cult SP Pro no Bom Retiro, receberá o projeto Vila Musical nos dias 25 e 26 de janeiro. O evento é uma celebração à diversidade musical da cidade e trará uma variedade de estilos como samba, baião, música cubana, MPB, pop, blues, jazz e música erudita. A programação será realizada das 14h às 18h e a entrada é franca. O edificação está localizada na Rua Três Rios, 363.

Na região da Mooca, o Museu da Imigração promoverá a terceira edição do passeio temático “São Paulo dos Imigrantes”. Este ano, o foco será a diplomacia entre Brasil e França, com destaque para a arquitetura francesa na área central da metrópole. O passeio inclui uma experiência gastronômica em um restaurante francês e uma visita guiada ao Museu da Imigração, ocorrendo no dia 25 de janeiro das 8h30 às 14h30. O museu encontra-se na Rua Visconde de Parnaíba, 1316.

No Largo Páteo do Colégio, o Museu das Favelas realizará o Baile do MIC Aberto, uma iniciativa lançada em 2023 para valorizar os talentos da cultura periférica. O evento contará com apresentações de dez artistas independentes dos gêneros hip-hop, rap e funk das comunidades paulistanas. O baile está marcado para as 15h do dia 25 de janeiro e a entrada também será gratuita; no entanto, é restrita a maiores de 16 anos.

O Museu de Arte Sacra estará exibindo a exposição “Memorabilia”, que reúne uma coleção significativa de pinturas, esculturas e objetos que relembram momentos marcantes da história paulistana. Os visitantes poderão conferir a mostra até o dia 25 de janeiro entre as 9h e as 17h. O ingresso custa R$6 (meia) e R$12 (inteira), localizado na Av. Morumbi, 190.

Próximo ao Museu de Arte Sacra, o Museu da Língua Portuguesa oferece a exposição “Presenças Negras na Formação da Capital Paulista” juntamente com visitas especiais ao prédio da Estação da Luz. O museu estará aberto das 10h às 18h até o dia 25 de janeiro; os ingressos custam R$10 (meia) e R$20 (inteira), situado na Estação da Luz, Praça da Luz, 1.

A Pinacoteca também se junta às festividades com uma exposição que busca explorar as relações entre seu centenário edifício e a cidade de São Paulo através das representações artísticas do território paulista. A visitação ocorrerá gratuitamente no dia 25 de janeiro às 15h na Praça da Luz, 2.

Por fim, o Museu Afro Brasil realizará diversas atividades na marquise em comemoração à data especial. Serão promovidas oficinas familiares, encontros com artistas locais e exibições de vídeos durante todo o dia 25 de janeiro entre as 10h e as 16h. A entrada é livre para todos os interessados; o museu está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral s/n.