São Paulo realiza mutirão de emprego em celebração aos 471 anos da cidade

A Prefeitura de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realizará no dia 24 de janeiro o Contrata SP, um mutirão de emprego que visa promover a empregabilidade na capital paulista. Este evento ocorre em celebração aos 471 anos da cidade e terá duração das 9h às 16h.

O mutirão será realizado em quatro unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, localizadas nas regiões Central, Itaquera, Interlagos e Brasilândia. Serão oferecidas mais de 2.000 vagas em diversas áreas, com a participação ativa de equipes de recursos humanos de várias empresas.

Um dos principais objetivos do evento é ampliar o acesso ao mercado de trabalho, especialmente para pessoas com deficiência, que contarão com oportunidades exclusivas. Essa iniciativa reforça o compromisso com a inclusão social e a diversidade no ambiente profissional. Durante o mutirão, as empresas estarão realizando entrevistas e processos seletivos, permitindo que os candidatos selecionados sejam imediatamente encaminhados para as vagas disponíveis.

Os interessados em participar devem realizar suas inscrições até o dia 23 de janeiro através do Portal Cate. No dia do evento, os convocados deverão comparecer à unidade designada portando documentos pessoais como RG, CPF, carteira de trabalho (modelo digital aceito) e um currículo atualizado.