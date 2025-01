São Paulo celebra 471 anos com programação cultural diversificada

Em homenagem ao 471º aniversário da capital paulista, a Prefeitura de São Paulo organizou uma vasta programação cultural que se estende por diversas regiões da cidade. Com mais de 140 eventos agendados, as atividades incluem exposições, sessões de cinema, apresentações musicais, peças de teatro e oficinas, criando um ambiente festivo que promete envolver toda a população.

Entre as atrações notáveis promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, destaca-se a “Madrugada Dark Fantasy”, que ocorrerá no Centro Cultural São Paulo. O evento começará às 22h30 do dia 24 e se estenderá até as 2h da manhã do dia 25, oferecendo uma maratona de exibições cinematográficas.

No mesmo espaço, a Sala Adoniran Barbosa receberá grandes nomes da música brasileira: Paulo Miklos se apresentará no dia 24 às 19h, seguido por Geraldo Azevedo no dia 25, também às 19h, e Maria Gadu no dia 26 às 18h. A Sala Jardel Filho será palco da emocionante peça “Ana Livia”, estrelada por Bete Coelho e Vera Zimmermann. Os ingressos para essas atrações estarão disponíveis na bilheteria do CCSP duas horas antes dos shows.

Outro destaque da parceria entre o CCSP e a SP Cine é a exibição do filme “Ainda Estou Aqui” (2024), que ocorrerá no jardim suspenso do Centro Cultural São Paulo no dia 25, às 19h30. A distribuição dos ingressos começará uma hora antes da sessão, com um limite de 150 lugares.

O Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes também oferece uma programação repleta de atrações no dia 25. As atividades iniciam às 10h com o musical infantil “Brincar de Quê”, seguido por “Samba 90 Graus” às 15h, trazendo artistas consagrados do pagode dos anos 90. A cantora Budah se apresentará às 17h e Cebezinho encerrará o dia às 19h.

O Centro Cultural Tendal da Lapa não ficará atrás na celebração. Também no dia 25, haverá atividades infantis com o projeto “Brincadeira de Todos os Tempos” às 10h, além de shows como o da banda instrumental “Bixiga 70” às 16h e do rapper Yago Oproprio às 19h.

A programação hip-hop tomará conta do Centro Cultural da Juventude no mesmo dia, com apresentações de MC Luanna (15h), Dexter (17h) e MC GA (20h), entre outros artistas.

As Casas de Cultura contribuirão com uma variedade de gêneros musicais e atividades artísticas, abrangendo desde rap e rock até dança e literatura, oferecendo interações como pintura ao vivo.

Na Vila Itororó, a programação também promete agitar o público com um desfile de samba que começa às 15h30 com “Samba na Laje”, seguido por “Resenha de Crioulas” às 17h30 e “Batucada Nossa Tradição” às 19h.

Além disso, no dia 25, o Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) conduzirá um roteiro chamado “Nossa São Paulo: Cultura, cidade e patrimônio”, que começará às 10h30 na antiga sede do Departamento de Cultura e terminará na atual sede na Rua Líbero Badaró. Essa caminhada proporcionará aos participantes uma conexão profunda com a história e as transformações da cidade ao longo dos anos.

No Centro Histórico, o Centro Cultural Olido será palco do Grupo Originais do Samba no dia 25 às 19h. Já a Biblioteca Mário de Andrade iniciará a exposição “BMA 100 anos”, com visitas guiadas programadas para começar em janeiro. No terraço da biblioteca, acontecerá a apresentação da Orquestra Mundana Refugi com o show “São Paulo de Todos os Povos” às 16h. Para completar a programação, o auditório abrigará o “Cineconcerto: Lisbela e o Prisioneiro” (Guel Arraes, 2003) com trilha sonora ao vivo marcada para as 17h30.

Os jovens também encontrarão muitas opções no Centro Histórico; a Praça das Artes receberá o show infantil da dupla Patati e Patatá às 11h30 e o Bloquinho Gente Miúda às 14h.

Bibliotecas, teatros e museus por toda a cidade oferecerão intervenções artísticas variadas voltadas tanto para adultos quanto para crianças, além de diversas oficinas que prometem agradar todos os públicos.

Programação completa aqui.