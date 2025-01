Vale do Anhangabaú transforma aniversário de SP em uma semana de esporte, cultura e música

No próximo 25 de janeiro, São Paulo comemora 471 anos, e o Vale do Anhangabaú, centro histórico da cidade, é palco de uma rica programação cultural para celebrar a data. Considerado um dos locais mais icônicos da capital, o Vale simboliza a evolução urbana e social de São Paulo, sendo um espaço que conecta passado e presente.

Ao longo da história, o Anhangabaú testemunhou momentos marcantes, desde manifestações populares até grandes eventos culturais, consolidando-se como um local de convivência e expressão para os paulistanos. Hoje, sob a gestão do Novo Anhangabaú, o espaço se reafirma como um importante ponto de encontro e lazer, oferecendo experiências inovadoras e inclusivas.

Para celebrar a semana de aniversário da cidade, o Novo Anhangabaú apresenta uma programação gratuita, de 20 a 26 de janeiro, que contempla as seguintes atividades:

Sesc Verão 2025 | Até 23/02

Sob o tema “No Centro, da Praia!”, o projeto transforma o Vale em um verdadeiro litoral urbano, com uma quadra de areia sob o Viaduto do Chá para práticas como vôlei de praia, beach tennis e frescobol. Durante a semana comemorativa do aniversário de São Paulo, o Sesc Verão também oferecerá atividades especiais que celebram a data, com recreação livre, orientada e ritmos de verão.

Programação semanal:

Segunda-feira – 20/01

Ensaio Aberto Benza Deusas | 20h às 22h

Fanfarra feminina que promove um espaço musical seguro e inclusivo para mulheres.

Aula de Charme | 20h às 22h

Sequências de passinhos sociais ao som de soul e funk dos anos 70 e 80.

Caratê | 20h às 21h

Arte marcial japonesa focada na defesa pessoal e disciplina.

Jiu-Jítsu | 21h às 22h

Arte suave que combina técnica e filosofia, promovendo mente e corpo saudáveis.

Terça-feira – 21/01

Hip Hop | 18h às 20h

Aula que explora estilos de dança urbana, como breakdance e popping.

Ensaio de Ala Cênica | 20h às 22h

Ala coreografada do Vai-Vai ensaia dança e interpretação para o Carnaval 2025.

Afoxé Omode Obá | 19h às 22h

Cortejo afro que celebra memórias ancestrais negras ao som de Ijexá.

Quarta-feira – 22/01

Projeto Conexão | 18h às 22h

Oficinas, exposições e apresentações que promovem a diversidade cultural no centro.

Ensaio Aberto: As Obscênicas | 20h às 22h

Fanfarra feminina mistura jazz, samba e funk, celebrando a ocupação de espaços públicos pelas mulheres.

Quinta-feira – 23/01

Batalha do Point | 19h às 23h

Segunda batalha mais antiga de São Paulo, promovendo talentos musicais e união.

Forró do Bom | 20h às 22h

Aulas com Ellen Trizi, que conecta dança e musicalidade no ritmo do forró.

Ensaio Aberto: Fanfarra Camaleoa | 20h às 22h

Repertório diversificado, das marchinhas ao funk, trazendo cor às ruas da cidade.

Ensaio Maracatu Bloco de Pedra | 19h às 21h

Grupo que celebra as tradições do maracatu com percussão e dança vibrantes.

Aulas de Twerk | 19h às 20h

Movimentos dinâmicos e empoderadores que fortalecem corpo e autoestima.

Sexta-feira e Sábado – 24/01 a 25/01

Sesc Verão 2025 | 11h às 19h (sexta) e 10h às 20h (sábado)

Domingo – 26/01

Aula de Patins | 14h às 18h

Espaço voltado para crianças praticantes de patins, com pequenos obstáculos para estimular a prática e suporte técnico de especialistas, promovendo diversão e aprendizado.

Bloco Calanga Paredão Ensaio | 16h às 19h

Movimento artístico cultural que fomenta a arte trans, preta, periférica e dissidente.

Sons do Vale: P4DL0CK | 19h às 21h

Artista da música que marca presença transgressora, elevando a história e luta em suas letras.

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau

Gratuito