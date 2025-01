Theatro Municipal celebra aniversário de São Paulo com concerto

O concerto que inaugura temporada 2025 é uma celebração do aniversário da capital paulista, que completa 471 anos. A Orquestra Sinfônica Municipal, sob regência de Roberto Minczuk, apresenta Viva São Paulo, nos dias 24, sexta-feira, às 20h, e 25, sábado, às 17h, na Sala de Espetáculos. Os ingressos custam de R$11 a R$70, a classificação é livre e a duração de aproximadamente 71 minutos, sem intervalo.

Neste programa, serão interpretados compositores canônicos do repertório a autores da música popular identificados com a cidade. Um trecho do Bolero, mais conhecida obra de Ravel, abre o concerto. De Chiquinha Gonzaga, mulher pioneira e desbravadora na música, nos costumes e na política, será apresentada a popularíssima marchinha Ó abre alas, escrita em 1899, que se tornou um clássico do carnaval e da música brasileira.

Outro destaque vem da presença de Heitor Villa-Lobo e sua união entre Bach e Brasil, expressa em suas Bachianas brasileiras. Além disso, um brasileiro que conquistou o mundo com sua obra e que estará presente no repertório é o campineiro Carlos Gomes com Lo Schiavo. No segmento de música popular feita por paulistanos estão dois grandes representantes: Rita Lee e Adoniran Barbosa.

SERVIÇO

Concerto Viva São Paulo

Theatro Municipal



ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL

24/01/2025, 20h

25/01/2025, 17h

Roberto Minczuk, regência

Programa

CARLOS GOMES

Alvorada, da ópera de “Lo Schiavo” (9′)

HEITOR VILLA-LOBOS

Bachianas Brasileiras nº 2

IV. O Trenzinho do Caipira (5′)

Editor: Casa Ricordi srl, Milano

Representada por: Melos Ediciones Musicales S.A., Buenos Aires

RITA LEE / RAFAEL ROCHA

Medley Rita Lee (6’20)

MAURICE RAVEL

Bolero (6′)

Editor: Editions Durand-Salabert-Eschig (Universal Music Publishing Group) Paris

Representada por: Melos Ediciones Musicales S.A., Buenos Aires

Intervalo (20’)

ARAM KHACHATURIAN

Dança do Sabre, do ballet Gayane (3′)

Editor original: Herdeiros de Khachaturian.

Representante exclusivo Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar)

PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKY

Abertura 1812 (16′)

OTTORINO RESPIGHI

Pinheiros de Roma

IV. Final:”OsPinheiros da Via Ápia” (5’)

Editor: Casa Ricordi srl, Milano

Representada por: Melos Ediciones Musicales S.A., Buenos Aires www.melos.com.ar

Duração aproximada 70 minutos com intervalo

Classificação livre para todos os públicos

Ingressos de R$11,00 a R$70,00 (inteira)