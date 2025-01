Museu do Ipiranga terá programação gratuita no aniversário de SP

No final de semana que celebra os 471 anos da cidade de São Paulo, o Museu do Ipiranga oferecerá uma programação variada com apresentação musical, palestra e visitas mediadas para todos os públicos. A gratuidade, tradicionalmente oferecida no dia 25 de janeiro, será estendida ao dia 26, por iniciativa da Shell, uma das mantenedoras do Museu.

O dia começa às 11h com a cantora e multi-instrumentista Adriana Sanchez, que realizará um show especial no auditório, apresentando um repertório que inclui clássicos de Paulo Vanzolini, Tom Zé, Rita Lee, Maria Rita e Adoniran Barbosa, além de canções de Luiz Gonzaga em homenagem aos migrantes nordestinos. A performance contará com um intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público.

À tarde, a palestra conduzida pelos pesquisadores Michelli Cristine Scapol Monteiro e Eduardo Polidori abordará as representações das fundações de São Paulo e São Vicente na pintura brasileira, com base em obras de Benedito Calixto e Oscar Pereira da Silva. O debate discutirá os encontros entre indígenas, europeus e católicos retratados nas pinturas históricas do Brasil a partir do século 19.

Para crianças e adolescentes, o Museu oferece oficinas e visitas mediadas que utilizam kits exploratórios, promovendo uma experiência divertida e interativa. Atividades inclusivas para crianças surdas e sinalizantes também estão na programação, assim como oficinas de modelagem em argila e produção de cartazes, inspiradas na exposição temporária Onde há fumaça: arte e emergência climática.

A Shell, mantenedora do Museu por meio da Lei de Incentivo à Cultura, destaca a importância da iniciativa: “Apoiamos o Museu do Ipiranga porque reconhecemos seu papel essencial na preservação, valorização e disseminação da nossa herança cultural. Suas iniciativas promovem o desenvolvimento humano e criam valores que beneficiam toda a sociedade”, comenta Alexandra Siqueira, gerente de Comunicação Externa e Marca da Shell Brasil.