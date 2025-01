Fábricas de Cultura celebram o aniversário de SP com dança, samba e batalha de rimas

Quem não quiser esperar até o dia 25 de janeiro para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo vai poder começar a celebração mais cedo nas periferias. A partir do dia 18, sábado, as Fábricas de Cultura das zonas norte e sul – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciado pela Organização Social Poiesis – estarão com agendas para celebrar os 471 anos da capital paulista. Confira alguns destaques por região:

Zona Norte

Todos os meses, as Fábricas de Cultura são palco de batalhas de rima com microfone aberto. Mas no dia 18, sábado, às 13h, a unidade Vila Nova Cachoeirinha receberá uma edição que comemora o aniversário de São Paulo. Na Batalha da Fábrica as competições com microfone aberto são 1×1, valendo classificação para outras batalhas que acontecem pela cidade.

O Núcleo Taipas, da Fábrica de Cultura Brasilândia, realiza o projeto “Tendas de Verão”, composto por diversas atividades que refletem esta estação do ano. Em 2025, o projeto será dedicado ao aniversário de São Paulo.

No dia 18, sábado, às 14h, a criançada poderá se divertir com o espetáculo O circo chegou apresentado pelo mágico Kandac, o palhaço Vavá e a malabarista Cindy. Já no dia 22, quarta-feira, às 14h, tem a contação de histórias Causos da terra da garoa com Nhô Antônio, com parlendas e jogos de adivinhas. E no dia 23, quinta-feira, às 18h30, a banda Indaíz apresenta uma homenagem aos 471 anos da cidade com um show abordando o cotidiano periférico por meio de músicas que fazem parte da cena do reggae na região.

A agenda ainda conta com a exposição Reflexo Expositivo, do artista Luís Guimarães, que reúne fotografias e esculturas representantes dos ritmos da cidade de São Paulo. O público poderá visitar as obras entre 21 de janeiro e 15 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados das 9h às 17h.

E a programação do Núcleo Taipas termina com a oficina Criança e chocolate é na cozinha no dia 30, quinta-feira, às 14h. Neste encontro, o público infantil aprenderá a produzir, de maneira prática, pirulitos e bombons de chocolate com frutas e marshmallow. Ao final da vivência, poderão saborear o que produziram ou levar para a casa. Todos os materiais são oferecidos gratuitamente durante a oficina. A participação é por ordem de chegada.

Já na Fábrica de Cultura Jaçanã a diversão fica por conta da atividade Pôr do Som que receberá o grupo Voz do Samba para um show intimista ao ar livre para que o público acompanhe também o pôr do sol, destacando a vista para parte da cidade que a área externa da unidade possibilita. A apresentação acontece dia 24, sexta-feira, às 16h40.

Zona Sul

Buscando celebrar o forró pé de serra e a cultura nordestina presente na cidade de São Paulo, a 2ª edição do Da Ponte pro Roots promoverá apresentações de grupos e talentos do forró no sábado, 18, às 16h, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís.

Outra opção, mas no dia 19, domingo, às 14h, é o workshop de Dancehall na Fábrica de Cultura Capão Redondo. A atividade é ministrada pelo dançarino jamaicano Eric Fusion. Criador dos movimentos virais, como “Amazing Time” e “Heart Warm”, Eric compartilhará dicas e exercícios práticos, além de suas histórias em grandes atrações jamaicanas, como o “Reggae Sumfest” e o “Dancing Dynamite”.

O evento na unidade Capão Redondo acontece em parceria com o projeto Jameika (MG) e o grupo Dancers Clash, referência em São Paulo, que estará também presente na ação.

Diversão para além dos livros nas Bibliotecas das Fábricas de Cultura

Para além de empréstimos e consulta ao acervo de livros, e uso dos computadores para demais pesquisas, as bibliotecas das Fábricas de Cultura buscam expandir o universo da leitura com oficinas, contações de histórias e brincadeiras. Veja como aproveitar os destaques de janeiro:

Na unidade Capão Redondo , a atividade Aprendendo a controlar as emoções com cores apresenta uma leitura encenada do livro “A Rainha das Cores”, de Jutta Bauer, com participação do público para cada cor representada no livro. O encontro será no dia 22, quarta-feira, às 11h.

As crianças têm espaço para explorar a criatividade na experimentação sobre a escrita e o desenho O Livro e o Tempo na biblioteca da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. A partir das artes, os participantes criam um livro coletivo. A ação acontece no dia 23, quinta-feira, às 10h.

Em Osasco , a equipe de biblioteca apresentará uma história sobre o espelho de Oxum para abordar temas como a beleza, estética e autoconhecimento. O encontro será na sexta-feira, 24, às 11h. Também no dia 24, mas às 14h, ocorre a atividade Crossfitinho, onde os participantes aprendem atividades físicas por meio de brincadeiras na Fábrica de Cultura Jardim São Luís.

Quem estiver por Diadema poderá participar da oficina Expressões antirracistas no dia 28, terça-feira, às 14h. Os participantes serão convidados a refletir sobre o antirracismo por meio da poesia e da arte visual, estimulando a criação de obras que combatem o racismo e celebram a diversidade. Os trabalhos serão expostos em uma galeria coletiva no espaço da biblioteca.

As brincadeiras ganham espaço na Fábrica de Cultura Jaçanã com o jogo Responda se puder. Nesta competição de perguntas e respostas, o público testará conhecimentos gerais e raciocínio lógico. E quem errar será molhado por uma bexiga d’água. A atividade acontece no dia 28, terça-feira, às 15h.

E na Brasilândia acontece a oficina de Confecção de instrumentos e vivência rítmica, ministrada pelo mestre percussionista Afonsinho Menino. No dia 29, quarta-feira, às 14h, o público será convidado a criar os próprios instrumentos, de forma acessível, e a tocar músicas que celebrem a cultura popular. Todos os materiais serão oferecidos no espaço.

Clique aqui e fique por dentro de toda a programação das bibliotecas.

SERVIÇO:

Toda a programação é gratuita

Os destaques, a seguir, não exigem inscrição. É só chegar e aproveitar!

Núcleo Taipas – Fábrica de Cultura Brasilândia

Rua Joaquim Pimentel, 200 | Tel: (11) 3971-3640

São Paulo 471 anos: Projeto Tendas de Verão

De 18 a 30/1, vários horários | Exposição Reflexo Expositivo: de 21/1 a 15/2 | Livre

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Rua Franklin do Amaral, 1575 | Tel: (11) 2233-9270

Batalha na Fábrica: especial aniversário De São Paulo

18/1, sábado, das 13h às 17h | Livre

Experimentação sobre a escrita e o desenho: o livro e o tempo com equipe de biblioteca

23/1, quinta-feira, das 10h às 11h30 | A partir de 10 anos de idade

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Rua Antônio Ramos Rosa, 651 | Tel: (11) 5510-5530

Da Ponte pro Roots: 2ª Edição – celebrando o forró pé de serra e a cultura nordestina!

18/1, sábado, das 16h às 20h | Livre

Crossfitinho com equipe de biblioteca

24/1, sexta-feira, das 14h às 15h30 | A partir de 6 anos de idade

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Entrada 1: Rua Bacia de São Francisco, s/n, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Entrada 2: Rua Algard, 82, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Tel: (11) 5822-5240

Workshop de Dancehall com Eric Fusion Skankaz (Jamaica)

19/1, domingo, das 14h às 17h | Livre

Aprendendo a controlar as emoções com as cores com equipe de biblioteca

22/1, quarta-feira, das 11h às 13h | Livre

Fábrica de Cultura Osasco

Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600

“ORE YÈYÉ O!”: o espelho de Oxum com equipe de biblioteca

24/1, sexta-feira, das 11h às 12h30 | A partir de 10 anos de idade

Fábrica de Cultura Jaçanã

Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 | Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 | Tel: (11) 2249-8010

Pôr do som com Voz do Samba: especial aniversário de São Paulo

24/1, sexta-feira, das 16h40 às 18h | Livre

Responda se puder com equipe de biblioteca

28/1, terça-feira, das 15h às 16h | A partir de 6 anos de idade

Fábrica de Cultura Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180

Expressões antirracistas: oficina de poesia e arte visual com equipe de biblioteca

28/1, terça-feira, das 14h às 15h | A partir de 12 anos de idade

Fábrica de Cultura Brasilândia

Avenida General Penha Brasil, 2508 | Tel: (11) 3859-2300

Oficina de confecção de instrumentos e vivência rítmica com Afonsinho Menino

29/1, quarta-feira, das 14h às 16h | A partir de 14 anos de idade