SP 471: explore a capital paulista e conheça estes 25 lugares imperdíveis

Em 2025, a capital de São Paulo completa 471 anos de história, cultura e transformação. A cidade, que nasceu no Pátio do Colégio, hoje é um dos maiores e mais vibrantes centros urbanos do mundo, oferecendo uma vasta gama de atrações turísticas para todos os gostos. Se você está planejando visitar ou redescobrir os encantos da capital paulista, preparamos uma lista de 25 lugares para conhecer, que representam a diversidade e o dinamismo de São Paulo.

A maior cidade do Brasil e a quarta maior do mundo em termos de população, com aproximadamente 12,3 milhões de habitantes, segundo o censo de 2023 do IBGE, também se destaca como um dos maiores polos econômicos da América Latina, representando cerca de 9,2% do PIB nacional. Sua diversidade cultural é refletida em uma rica oferta de eventos culturais, além de ser um importante centro financeiro, comercial e de inovação tecnológica. A capital paulista é ainda reconhecida por sua extensa rede de transportes e infraestrutura, recebendo anualmente milhões de turistas de diferentes partes do mundo.

“São Paulo é uma cidade vibrante e única, que reflete a diversidade e o dinamismo do Brasil. Neste aniversário de 471 anos, convidamos todos a explorarem tudo o que a capital paulista tem a oferecer. São atrativos que vão desde marcos históricos até espaços culturais contemporâneos, oferecendo experiências inesquecíveis para todos os perfis de visitantes” destaca Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Este roteiro é apenas uma amostra de tudo o que a cidade tem a oferecer, seja para os amantes da arte, da história, da gastronomia ou da natureza. Aproveite as comemorações do aniversário da capital paulista e embarque nessa jornada para conhecer o melhor dessa cidade de múltiplas facetas.

1. Pátio do Colégio

Local onde a cidade foi fundada, o Pátio do Colégio é um marco histórico e cultural, com um museu que conta a história da fundação de São Paulo. Para celebrar a o aniversário da cidade, o Pátio do Colégio terá programação cultural especial.

Para informações sobre a programação acesse o site (https://www.pateodocollegio.com.br/)

2. Parque do Ibirapuera

Um dos maiores e mais bonitos parques urbanos do mundo, ideal para caminhadas, piqueniques e atividades ao ar livre. O “Ibira” também abriga o Museu de Arte Morderna de São Paulo (MAM), com acervo composto por mais de 5 mil obras produzidas pelos nomes mais representativos da arte moderna e contemporânea, principalmente brasileira com exposições.

Para informações sobre a programação acesse o site: parquedoibirapuera.org/

3. Avenida Paulista

O coração pulsante da cidade, com museus, centros culturais, teatros e uma enorme variedade de lojas, restaurantes e cafés. Aos domingos, fica fechada para carros e se transforma em um espaço vibrante para pedestres, artistas de rua e eventos. A avenida mais famosa do país está conectada a diversas estações de metrô ao longo de sua extensão.

4. Museu de Arte de São Paulo (MASP)

Primeiro museu moderno do país e um dos principais do país, o MASP abriga um acervo impressionante de arte ocidental, além de exposições temporárias de artistas renomados.

Para informações sobre a programação acesse o site: https://masp.org.br/

5. Mercadão (Mercado Municipal de São Paulo)

Um dos mais tradicionais pontos gourmet da cidade e famoso por seus sanduíches de mortadela e pastéis de bacalhau, o Mercado Municipal é um ponto gastronômico icônico da cidade. Para além das opções gastronômicas, os amantes de arquitetura se impressionam com a oponente estrutura. Em 2025, o Mercadão celebra 92 anos no mesmo dia de aniversário da capital paulista: 25 de janeiro.

Para informações sobre a programação e restaurantes acesse o site :mercadomunicipalsp.com/

6. Pinacoteca do Estado de São Paulo

Este museu de arte brasileira é um dos mais importantes do país, com uma vasta coleção que abrange desde o período colonial até a arte contemporânea. O acervo do museu compõe cerca de 11 mil peças, dentre as quais estão trabalhos de importantes artistas brasileiros como Anita Malfatti, Lygia Clark, Tarsila do Amaral, Almeida Júnior, Pedro Alexandrino, Candido Portinari, Oscar Pereira da Silva, entre outros.

Para informações sobre a programação acesse o site: pinacoteca.org.br

7. Museu do Futebol

Localizado no Estádio do Pacaembu, é uma atração interativa que conta a história do futebol brasileiro de forma dinâmica e envolvente. O Museu é totalmente acessível ao público de pessoas com deficiência e estrangeiros, dispondo de recursos variados, tanto de acessibilidade física (escadas rolantes, elevadores, piso podotátil, cadeira de rodas) quanto de acessibilidade comunicacional (audioguias em inglês, espanhol e para cegos, maquetes táteis, materiais sensoriais etc). Para informações sobre a programação acesse o site https://museudofutebol.org.br/

8. Edifício Copan

Obra-prima do arquiteto Oscar Niemeyer, o Copan é um dos maiores edifícios residenciais do Brasil – 115 metros de altura, 32 andares e 120 mil metros quadrados de área construída e dividido em 06 blocos – e oferece uma vista deslumbrante da cidade. O edifício também sedia bares e restaurantes e lojas de serviços.

9. Rua 25 de Março

Famosa pelas lojas de produtos variados e com preços acessíveis, a 25 de Março, região central, é o local ideal para quem busca boas ofertas. Dela é possível chegar andando ao Mercadão Municipal. Um combo para os turistas.

10. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

A poucos metros do local de fundação da cidade de São Paulo, o CCBB promove exposições de arte, teatro, música e cinema, com uma programação diversificada para todos os públicos. Para informações sobre a programação acesse o site: ccbb.com.br/sao-paulo/

11. Theatro Municipal de São Paulo

Uma das maiores Casa de Ópera do Brasil e um dos mais belos teatros do Brasil, o Theatro Municipal é visita obrigatória para turistas que visitam a cidade. Em sua programação, há óperas, balés e concertos de renome internacional. Para informações sobre a programação acesse o site: theatromunicipal.org.br/pt-br/

12. Jardim Botânico de São Paulo

Para quem acha que a capital é só concreto e edifícios imponentes aqui vai mais uma opção que oferece tranquilidade e natureza. O Jardim Botânico é refúgio para quem deseja um pouco de paz no meio da agitação urbana.

13. Vila Madalena

A capital tem bairro boêmio, sim, senhor! A Vila Madalena, na zona oeste, por exemplo, alcançou fama por abrigar bares, galerias de arte e o famoso Beco do Batman, um espaço de arte urbana com grafites coloridos.

14. Museu da Língua Portuguesa

Localizado na Estação da Luz, marco zero quilométrico da CPTM, o museu é uma celebração da língua portuguesa e sua rica diversidade cultural. O local é acessível para todos os públicos.

Para informações sobre a programação acesse o site: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/

15. Museu da Casa Brasileira

Localizado em uma mansão de estilo colonial, o Museu da Casa Brasileira é um importante centro de preservação e exposição de design, arquitetura e mobiliário brasileiro.

Para informações sobre a programação acesse o site: https://mcb.org.br/pt/pt/

16. Rua Oscar Freire

Considerada uma das ruas mais sofisticadas da cidade, é famosa por suas lojas de luxo, restaurantes renomados e opções de compras de alto padrão. Uma curiosidade, em 2024, foi incluída em um ranking das vias mais caras do mundo, de acordo com o levantamento da consultoria Cushman & Wakefield.

17. São Paulo Zoo

O maior zoológico do Brasil, com uma vasta diversidade de espécies de animais e um ambiente natural para visitas educativas. O local pode ser visitado por grupos e excursões e para visitas educativas.

Para informações sobre a programação acesse o site: zoologico.com.br

18. Museu do Ipiranga

Icônico e imponente. Não há exageros a atribuição destes adjetivos ao centenário Museu do Ipiranga. O equipamento é especializado em história e cultural material e abriga exposições, espaços para atividades educativas e culturais.

Para informações sobre a programação acesse o site: museudoipiranga.org.br/

19. Farol Santander

Um dos prédios mais icônicos do centro de São Paulo, O edifício Altino Arantes, conhecido como Farol Santander, oferece uma vista panorâmica incrível da cidade – são 35 andares e 161 metros de altura. Trata-se de um centro de cultura, turismo, lazer e gastronomia.

Para informações sobre a programação acesse o site: www.farolsantander.com.br/

20. Aquário de São Paulo

Com mais de 3 mil animais de 300 espécies diferentes, o Aquário de São Paulo é o maior da América Latina, proporcionando uma experiência educativa e fascinante sobre a vida marinha e a biodiversidade do planeta.

Para informações sobre a programação acesse o site: aquariodesp.com.br/

21. Edifício Matarazzo

O Edifício Matarazzo é uma das construções mais imponentes de São Paulo. Situado no coração da cidade, e erguido na década de 1930, é um ícone da arquitetura Art Déco. Projetado pelo arquiteto italiano Marcello Piacentini, a pedido do empresário Francisco Matarazzo, o edifício se destaca pela sua grandiosidade. Atualmente, sede da prefeitura paulistana, o imponente prédio de 30 andares, proporciona uma vista panorâmica deslumbrante da cidade. Considerado um dos edifícios mais belos de São Paulo, o Matarazzo é uma verdadeira obra-prima da arquitetura.

22. Museu Afro Brasil

Com um acervo imersivo sobre a cultura afro-brasileira, o museu destaca a contribuição dos negros para a formação da sociedade brasileira.

Para informações sobre a programação acesse o site: http://www.museuafrobrasil.org.br/

23. Parque da Água Branca

Um dos parques mais tradicionais da cidade, oferece área de lazer, lagos, centros culturais e é famoso pela feira de produtores locais.

Para informações sobre a programação acesse o site https://www.parqueaguabranca.com/

24. Rua do Triunfo

Uma das ruas mais antigas da cidade, que preserva a arquitetura colonial e é um ótimo passeio para quem quer conhecer o lado histórico de São Paulo.

25. Castelinho da Rua Apa

Construído no século 19, é um exemplo de arquitetura neoclássica e se tornou um ícone da cidade, servindo como um espaço cultural com eventos e exposições.

Rua Apa, 236 – Campos Elíseos, São Paulo – SP

Há sempre algo novo para explorar, descobrir, ou mesmo redescobrir em São Paulo, uma metrópole cheia de vida e movimento. Conheça São Paulo, uma surpresa a cada esquina!