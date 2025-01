Previsão de calor intenso e chuvas isoladas em São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um alerta sobre as condições climáticas para os próximos dias, prevendo um padrão típico do verão brasileiro. O cenário inclui temperaturas elevadas, que poderão ultrapassar os 38°C em algumas regiões, além de pancadas de chuva isoladas que devem ocorrer ao longo da semana.

As previsões indicam que o calor será intenso, especialmente nas áreas oeste e norte do estado. Até a próxima quarta-feira (22), o tempo será predominantemente ensolarado com poucas nuvens pela manhã, resultando em um aumento considerável nas temperaturas. A partir desse dia, no entanto, a previsão é de aumento na cobertura de nuvens e chuvas generalizadas, que podem oferecer um alívio temporário do calor.

Em particular, as regiões de Araçatuba e Presidente Prudente devem experimentar máximas de até 38°C. Em outras localidades como Ribeirão Preto, Araraquara e Barretos, as temperaturas podem alcançar 37°C. Já cidades como Registro e São José do Rio Preto estão previstas para atingir 36°C. Na Baixada Santista, Campinas e Bauru, a expectativa é de 35°C, enquanto a Capital Paulista e as regiões metropolitanas devem ter máximas em torno de 34°C. As regiões de Sorocaba e Franca têm previsão de 33°C e Itapeva deverá registrar 32°C.

Com essas condições climáticas, a Defesa Civil recomenda precauções importantes. É fundamental manter-se hidratado durante todo o dia e evitar exposição direta ao sol entre as 10h e as 16h. A orientação é procurar locais sombreados e arejados, além de evitar atividades físicas extenuantes nos horários mais quentes. Uma alimentação leve com frutas e saladas ricas em água também é aconselhada. A atenção deve ser redobrada para crianças e idosos, que são mais suscetíveis ao calor excessivo.

Além do calor intenso, há a previsão de chuvas isoladas durante a semana, que poderão vir acompanhadas de raios e ventos fortes, principalmente nas áreas limítrofes com o Paraná. Estas chuvas podem resultar em temporais localizados, aumentando o risco de alagamentos em regiões já saturadas. Portanto, a Defesa Civil alerta para que se tenha cuidado especial nas áreas mais vulneráveis aos acumulados de precipitação.

A campanha “SP Sempre Alerta” visa aumentar a conscientização da população sobre os riscos associados às mudanças climáticas ao longo do ano. Os alertas são categorizados por cores — verde, amarela e vermelha — que indicam diferentes níveis de risco para facilitar a compreensão pública sobre cada situação.

Entre as inovações dessa campanha estão novas sirenes de alerta para temporais em áreas críticas e melhorias no monitoramento meteorológico realizado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A iniciativa também busca aprimorar a comunicação acerca dos alertas e das medidas preventivas em todo o estado paulista.