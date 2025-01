Gestação: 10 dicas para ter mais conforto nos dias de calor

Com a chegada do verão, a tendência é de aumento da temperatura em todo o país. Nas últimas ondas de calor, algumas regiões do Brasil enfrentaram temperaturas acima dos 40 graus, situação que pode se repetir ao longo do ano. Entre os grupos mais afetados pelo “calorão” estão as gestantes. Isso porque, durante a gravidez é comum que as mulheres sintam mais desconforto devido ao aumento do calor corporal.

Essa sensação mais intensa é causada por alterações hormonais, metabólicas e pelo aumento do volume sanguíneo característicos da gestação. “O metabolismo da gestante precisa acelerar para sustentar o desenvolvimento do bebê, e isso já aumenta a sensação de calor. Além disso, o ganho de peso e as mudanças na termorregulação do corpo também contribuem para esse quadro,” explica Vitória Buassalli, obstetra do Hospital São Luiz São Caetano do Sul, da Rede D’Or.

De acordo com a especialista, esses fatores podem aumentar em até 4 graus a temperatura corporal da gestante, o que se agrava ainda mais em dias de calor e baixa umidade.

Para ajudar as futuras mães a enfrentarem o calor, separamos orientações simples e eficazes:

Mantenha-se hidratada. O ideal é beber de 2 a 3 litros de água por dia. Inclua sucos naturais, água de coco e frutas frescas, como melancia e laranja, que ajudam a hidratar. Evite bebidas com cafeína, como café e refrigerantes, que podem aumentar a perda de líquidos. Opte por tecidos naturais, como algodão e linho, que facilitam a ventilação e ajudam a reduzir a sensação de calor. Evite roupas muito justas e prefira cores claras, que refletem a luz do sol. Fique em locais ventilados, ou se possível, com ar-condicionado. Use umidificadores para melhorar a qualidade do ar, especialmente em dias de baixa umidade. Evite exposição ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. Em dias de calor intenso reduza a intensidade das atividades físicas e prefira exercícios leves, como caminhada ou hidroginástica. Atividades na água, além de refrescarem, ajudam a aliviar o peso extra da gestação. Evite tarefas extenuantes e prefira posturas que ajudem na circulação, como elevar as pernas ao descansar.

Evite excessos

A especialista destaca que o calor pode intensificar o mal-estar e causar quedas de pressão. Por isso, é importante evitar ambientes fechados e lotados, assim como atividades físicas intensas. Gestantes de alto risco, com doenças como obesidade, diabetes e hipotireoidismo, podem ter a sensação do corpo ainda mais quente.

“Quem sente o impacto maior é a mãe, que pode ter mal-estar e queda de pressão. O importante é ela se sentir bem e buscar conforto para enfrentar os dias mais quentes”, orienta a obstetra do Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul. A unidade, localizada no ABC paulista, oferece uma linha de cuidado completa para gestantes e recém-nascidos, com um moderno centro obstétrico, leitos de UTI neonatal e equipe multiprofissional qualificada.

“Em caso de sintomas persistentes, como fraqueza extrema ou mal-estar prolongado, o ideal é procurar orientação médica”, conclui Vitória. Com essas dicas, as gestantes podem enfrentar o calor de forma mais tranquila e segura, mantendo o foco na saúde e no bem-estar durante todas as fases da gravidez.