Idosos devem redobrar cuidados com hidratação no verão

Com o aumento das temperaturas, a desidratação se torna uma preocupação significativa, especialmente entre os idosos, um grupo etário particularmente vulnerável. Os sintomas associados à desidratação incluem confusão mental, agitação e fraqueza, além do risco de tonturas e quedas. Também são notáveis alterações na pele, que pode apresentar flacidez e ressecamento, assim como mucosas que se tornam secas e descoradas.

É crucial que, ao notar qualquer sinal de desidratação, os idosos busquem assistência em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) ou Unidades Básicas de Saúde (UBSs) disponíveis na rede municipal. Esses locais contam com equipes médicas preparadas para avaliar a condição do paciente e decidir se a reidratação deve ser realizada por via intravenosa ou se é possível tratá-lo em casa. Em situações de emergência, familiares podem encaminhar o idoso para uma UPA, ou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo número 192.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo disponibiliza a Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa, cuja finalidade é promover cuidados integrais à saúde desse grupo. Além das UBSs, as Unidades de Referência à Saúde do Idoso (Ursi) oferecem atendimento especializado em geriatria e gerontologia, focando no cuidado dos idosos frágeis. O Programa Acompanhante de Idosos (PAI) também é uma iniciativa importante, proporcionando cuidados domiciliares biopsicossociais a idosos em situação de vulnerabilidade.

Para prevenir a desidratação, é fundamental aumentar a ingestão de líquidos, especialmente água. Para aqueles que vivem com outras pessoas, é essencial que essa ingestão seja supervisionada. Os idosos devem seguir as orientações da equipe de saúde responsável por seu acompanhamento e estar atentos aos sinais de desidratação para buscar ajuda médica quando necessário.

Além da hidratação adequada, existem outras medidas que podem ajudar a evitar a desidratação:

Utilizar roupas leves e frescas, preferencialmente em tecidos claros;

Evitar exposição solar nos horários mais quentes (10h às 16h);

Usar protetor solar;

Praticar exercícios físicos nas horas mais frescas do dia, como no final da tarde ou início da manhã;

Manter ambientes bem ventilados;

Em dias com baixa umidade do ar, considerar o uso de umidificadores;

Ter uma alimentação balanceada com refeições leves ricas em frutas e vegetais com alto teor hídrico, evitando alimentos pesados e quentes que possam intensificar o desconforto térmico.

A localização dos serviços da rede municipal pode ser consultada na plataforma Busca Saúde.