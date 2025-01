Baixada Santista enfrentará calor extremo, com temperaturas até 40°C

De acordo com as informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Baixada Santista, localizada no litoral paulista, enfrentará temperaturas extremas nos próximos dias, com máximas que podem alcançar os 40°C. Este calor intenso é esperado para a próxima terça-feira, dia 21.

Os moradores e turistas da região devem redobrar os cuidados com a exposição solar, utilizando protetor solar e mantendo-se hidratados. O meteorologista Franco Cassol, da Defesa Civil de Santos, destacou que uma massa de ar quente tem influenciado o clima da região Central e Sudeste do Brasil desde o final de semana passado, e essa situação deve persistir até quarta-feira.

Cassol também mencionou que as temperaturas começarão a apresentar uma queda significativa a partir de quinta-feira, quando se espera um aumento na cobertura de nuvens, o que deverá ajudar a amenizar o calor excessivo.

Durante esta semana, há previsão de chuvas isoladas, que podem ocorrer em forma de pancadas rápidas, especialmente nas tardes e noites. Estas chuvas poderão ser acompanhadas por raios e, em alguns momentos, se apresentarão com maior intensidade, embora sejam passageiras.

As previsões detalhadas das temperaturas mínimas e máximas para os próximos dias nas principais cidades da Baixada Santista são as seguintes:

Santos: Terça (21): 23°C a 40°C; Quarta (22): 22°C a 36°C; Quinta (23): 21°C a 27°C; Sexta (24): 21°C a 27°C.

São Vicente: Terça (21): 25°C a 38°C; Quarta (22): 24°C a 33°C; Quinta (23): 23°C a 26°C; Sexta (24): 23°C a 25°C.

Praia Grande: Terça (21): 27°C a 38°C; Quarta (22): 25°C a 34°C; Quinta (23): 24°C a 27°C; Sexta (24): 23°C a 26°C.

Mongaguá: Terça (21): 26°C a 36°C; Quarta (22): 25°C a 33°C; Quinta (23): 24°C a 26°C; Sexta (24): 23°C a 26°C.

Itanhaém: Terça (21): 23°C a 40°C; Quarta (22): 22°C a 35°C; Quinta (23): 22°C a 27°C; Sexta (24): 21°C a 26°C.

Peruíbe: Terça (21): 26°C a 40°C; Quarta (22): 24°C a 34°C; Quinta (23): 23°C a 27°CSexta (24): 23 °C a 26 °C.

Bertioga: Terça (21): 21 °C a39 °C; Quarta(22):22 °C a34 °C; Quinta(23):20 °C a27 °C; Sexta(24):20 °C a27 °C.

Guarujá: Terça(21):27 °C a39 °C; Quarta(22):26 °C a35 °C; Quinta(23):25 °C a27 °C; Sexta(24):24 °C a27 °C.

Cubatão: Terça(21):25 °C a38 °C; Quarta(22):24 °C a35 °C; Quinta(23):22 °C a27 °C; Sexta(24):22 °C a26 °C.

A população é orientada a seguir as recomendações de segurança durante este período de altas temperaturas e estar atenta às mudanças climáticas previstas para os próximos dias.