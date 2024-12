SP lança ‘SP Sempre Alerta – Operação Chuvas’ com mais de R$ 64 milhões em investimentos

Na manhã desta quarta-feira (4), no Palácio dos Bandeirantes, foi oficialmente lançada a campanha “SP Sempre Alerta – Operação Chuvas”, sob a liderança do vice-governador Felicio Ramuth. Este projeto, coordenado pela Defesa Civil em colaboração com diversas entidades estaduais, visa a fortalecer as estratégias de prevenção a desastres naturais e preparar o estado de São Paulo para enfrentar o período de chuvas intensas. Durante a cerimônia, foram apresentados novos programas e parcerias, além da entrega de obras e formalização de convênios que somam R$ 64,3 milhões em investimentos destinados à Proteção e Defesa Civil.

Felicio Ramuth enfatizou a importância da iniciativa ao afirmar: “Quando falamos em mudanças climáticas, devemos nos concentrar em três pilares: prevenção, ação e reconstrução. Hoje, o Governo de São Paulo atua através da Defesa Civil nesses eixos cruciais para desenvolver cidades mais resilientes.”

A solenidade contou com a presença de figuras importantes como o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado; a primeira-dama Cristiane de Freitas; o Coronel Henguel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar; e Natália Resende, secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

A operação deste ano introduz novos radares meteorológicos no Sistema de Monitoramento Climatológico do estado. Estes equipamentos avançados incluem o radar da Unicamp, avaliado em R$ 4,4 milhões, localizado em Campinas, além de outros três radares adquiridos em parceria com a SP Águas, totalizando um investimento de R$ 18 milhões. A Defesa Civil também firmou uma parceria com a IACIT para acesso às imagens do radar situado em São José dos Campos.

Para ampliar a resiliência às mudanças climáticas, serão investidos R$ 5,5 milhões na contratação de mapeamentos de risco e na elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Este plano delineará as responsabilidades das instituições que compõem o sistema estadual.

Convênios foram assinados com 89 municípios para aquisição de novas viaturas e equipamentos, com um aporte total de R$ 12,6 milhões. Adicionalmente, sete municípios assinaram acordos para construção de infraestruturas críticas no valor de R$ 2,7 milhões. Foram também entregues 24 obras concluídas este ano, fruto de um investimento conjunto de R$ 21,1 milhões entre o governo estadual e os municípios paulistas.

O novo sistema “Defesa Alerta“, baseado em tecnologia cell broadcast, já está operacional em todo o estado. Ele envia alertas automáticos sobre riscos climáticos para todos os celulares com tecnologia 4G ou 5G na área afetada. O sistema foi testado previamente em São Sebastião.

Além disso, após um ano de colaboração entre o Centro Paula Souza e a Defesa Civil, foi anunciado o lançamento do Curso Técnico de Agente de Proteção e Defesa Civil previsto para o segundo semestre de 2025. Este curso técnico busca aprimorar a capacitação dos agentes na gestão e resposta a desastres.

O Centro de Voluntariado da Defesa Civil expandiu sua rede com novos parceiros: o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP), a Federação Espírita de São Paulo (FEESP) e a Associação Paulista de Supermercados (APAS). Juntos, prestarão suporte logístico e psicológico durante emergências.

Por fim, o Programa Município Resiliente reconheceu 76 municípios paulistas por suas práticas eficazes na gestão e redução de riscos. A campanha “SP Sempre Alerta – Operação Chuvas” permanecerá ativa até 31 de março, com ações contínuas para sensibilizar a população sobre os riscos associados às chuvas intensas.