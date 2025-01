Altas temperaturas pedem atenção às patas dos cães

As patas dos cães sentem muito os efeitos do calor, e cuidar delas não é só questão de conforto. Prevenir ressecamento, rachaduras e possíveis infecções pode fazer uma grande diferença no bem-estar dos pets, especialmente nos dias mais quentes do ano. Com as altas temperaturas, superfícies como asfalto e calçadas podem virar armadilhas para os animais.

De acordo com a American Veterinary Medical Association (AVMA), o asfalto pode atingir temperaturas superiores a 60°C em dias de sol forte, causando queimaduras nas patas dos cães. A entidade alerta que esse tipo de lesão costuma passar despercebido pelos tutores, já que os sinais nem sempre são evidentes.

Para Gilberto Novaes, fundador e CEO da Furest Pet, é importante entender o impacto que o calor pode ter nos animais. “As patas dos cães não são só um ponto de apoio. Elas têm um papel de proteção e, quando ficam ressecadas ou rachadas, deixam o animal mais vulnerável a problemas como infecções ou dor ao caminhar”, afirma.

Produtos naturais como opção para o cuidado diário

Produtos feitos com ingredientes naturais têm ganhado espaço nos cuidados com os pets, principalmente para hidratar e proteger as patas. Um exemplo é o Pata Power – Balm Hidratante, da Furest Pet, que mistura componentes como óleo de copaíba e manteiga de murumuru, conhecidos por suas propriedades hidratantes e regeneradoras.

“Quando desenvolvemos o Pata Power, a ideia era criar algo que não só hidratasse, mas também fosse seguro para os cães. Optamos por ingredientes naturais para evitar qualquer risco de irritação ou reações indesejadas, e também porque esses ingredientes são eficientes para manter as patas protegidas”, explica Novaes. Ele alerta para o cuidado com produtos sintéticos, que podem conter substâncias prejudiciais, como parabenos.

Prevenção é sempre melhor

Ficar de olho nas patas dos cães ajuda a evitar problemas maiores. Se elas estiverem ásperas, com rachaduras ou com o animal apresentando desconforto para andar, pode ser um sinal de ressecamento ou até de lesão mais séria. Passeios em horários menos quentes e a aplicação de hidratantes são formas simples de prevenir esses danos.

Gilberto Novaes lembra que é no dia a dia que esses cuidados fazem a diferença. “Observar as patas depois de cada passeio já ajuda bastante. E hidratar regularmente cria uma camada de proteção contra o desgaste causado pelo calor ou superfícies ásperas”, explica.

Durante o verão, pequenas mudanças podem ajudar os cães a ficarem mais confortáveis. Caminhar em locais sombreados ou em horários mais frescos, como no início da manhã ou fim da tarde, é uma boa prática. Também é recomendável aplicar um hidratante específico para as patas, especialmente depois dos passeios.

Novaes reforça que, apesar de ser um tema cada vez mais discutido, muitos tutores ainda não percebem a importância desses cuidados. “O foco é evitar que o problema apareça. É um cuidado simples que melhora a vida do animal, especialmente em épocas de calor intenso”, afirma.

Garantir que as patas dos cães estejam protegidas não exige grandes mudanças na rotina, mas faz toda a diferença para sua saúde.