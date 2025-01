Governo de SP intensifica ações de Defesa Civil com investimentos significativos

O Governo do Estado de São Paulo tem demonstrado um compromisso robusto com a melhoria das defesas civis municipais, alocando R$ 3 milhões para treinamentos e distribuição de equipamentos essenciais. Este investimento faz parte do programa “SP Sempre Alerta“, uma iniciativa que visa prevenir e mitigar os impactos de desastres naturais, como chuvas intensas e incêndios.

Nos últimos dois anos, as ações da Defesa Civil estadual somaram R$ 289,7 milhões, refletindo um esforço contínuo para enfrentar desafios climáticos. Um dos destaques é a Operação SP Sem Fogo, que mobilizou cerca de 15 mil pessoas, incluindo agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, brigadistas e voluntários, todos unidos no combate a incêndios florestais. A operação inovou ao contratar helicópteros especificamente para o combate a incêndios durante a estiagem, em colaboração com a Secretaria do Meio Ambiente e a Polícia Militar.

O combate aéreo registrou um aumento expressivo nos investimentos, com 76% a mais em comparação aos nove anos anteriores. A operação deste ano é considerada a maior da história do estado, utilizando R$ 18,8 milhões para aluguel de aeronaves e aquisição de combustível. Até agora, foram realizadas 1.600 horas de voo, resultando na liberação de mais de 7,3 milhões de litros de água sobre áreas afetadas.

A modernização tecnológica também foi priorizada pela gestão atual. Com um investimento adicional de R$ 18 milhões, a Defesa Civil implementou melhorias no sistema estadual de radares meteorológicos em parceria com a AGEMCAMP e a empresa IACIT. Essa atualização permitirá um monitoramento mais preciso e eficiente dos eventos climáticos extremos.

Outra inovação significativa foi a introdução do sistema Defesa Civil Alerta. Utilizando tecnologia Cell Broadcast, este sistema envia mensagens pop-up para celulares em áreas vulneráveis a enchentes e deslizamentos. O serviço já disparou mais de 5 mil mensagens para aproximadamente 2,8 milhões de CEPs cadastrados.

Além disso, os investimentos em capacitação e equipamentos incluem R$ 3 milhões destinados ao treinamento das defesas civis municipais e à entrega de mais de 21 mil veículos e itens necessários para operações em situações críticas. Foram instaladas sirenes de alerta em municípios suscetíveis a desastres naturais, como São Sebastião, Guarujá e Franco da Rocha, totalizando um investimento adicional de R$ 2,4 milhões.

A Defesa Civil também atuou no âmbito humanitário, destinando R$ 1,3 milhão para assistência a municípios afetados por desastres, com a distribuição de mais de 21 mil itens essenciais. Em resposta ao aumento dos casos de dengue, foram mobilizados mais de 5 mil agentes em uma ação conjunta com a Secretaria da Saúde, focando em conscientização e limpeza.