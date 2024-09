Ações adotadas pelo Governo de SP para enfrentar o cenário de seca, queimadas e poluição

O Governo de São Paulo intensificou uma série de ações para combater as queimadas no Estado. Até agora, os investimentos superam R$ 170 milhões somente na Operação São Paulo Sem Fogo, iniciada em 2023. Além disso, a gestão paulista aplicou mais R$ 152 milhões na compra de 125 viaturas para o Corpo de Bombeiros e na aquisição de veículos e equipamentos para a Defesa Civil atuar no enfrentamento ao fogo.

A situação dos incêndios é acompanhada de forma permanente pela São Paulo Sem Fogo, que em maio treinou quase 2 mil agentes para o combate às queimadas, com participação inclusive de agricultores. Em junho, a operação entrou na fase vermelha, com atenção máxima ao período com menos chuvas e previsão de calor extremo.

No fim de agosto, com o agravamento da situação principalmente no interior, o Governo de São Paulo criou um gabinete de crise para dar pronta resposta à população. A ação reúne técnicos da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento (SAA) e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

O número de focos de calor cresceu 386% entre janeiro e agosto deste ano na comparação com 2023. Além disso, cerca de 8.049 propriedades rurais foram afetadas pelos incêndios em 317 municípios.

Diante das previsões de tempo seco, ventos fortes e alta possibilidade de incêndios, apontada pelo Mapa de Risco de Incêndio, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil renovou até o próximo sábado (14) o alerta de risco elevado para incêndios para todo o estado, com algumas regiões podendo atingir até 39ºC de temperatura.

Combate aos incêndios

Além de investir em veículos e equipamentos, o Estado ainda liberou R$ 5,9 milhões para a contratação de serviços de monitoramento e combate a incêndios florestais com aeronaves no dia 5 deste mês.

As aeronaves são importantes nos trabalhos em regiões de difícil acesso por vias terrestres, como no caso das unidades de conservação. Elas são utilizadas para despejar água para conter as chamas, além de auxiliarem a monitorar e localizar focos.

Os R$ 5,9 milhões permitem a contratação de 120 horas de voo de monitoramento e 300 de combate aéreo, somando 420 horas.

O Governo de São Paulo também conta com a contratação de outras 1.200 horas de voo pela Semil e 200 horas pela Defesa Civil que podem ser utilizadas nas queimadas. Há ainda 1,6 mil bombeiros mobilizados para o combate às chamas, com o apoio de 587 viaturas e helicópteros Águia da Polícia Militar.

A iniciativa privada também foi convocada pelo governo para auxiliar no combate e prevenção. Entidades de setores florestais, produtores de açúcar, energia elétrica, gás, água e concessionárias de rodovias disponibilizaram suas estruturas para intensificar o enfrentamento à situação nos próximos dias.

Prevenção e monitoramento

As 81 Unidades de Conservação do Estado estão fechadas desde o dia 1º para proteger a população e manter foco total na prevenção a incêndios nessas áreas de preservação.

Segundo a portaria da Fundação Florestal, apenas os parques estaduais Campos do Jordão e Cantareira permanecem parcialmente abertos para os visitantes, nas áreas concessionadas. Durante esse período, todas as equipes que trabalham nas Unidades de Conservação continuarão a se dedicar exclusivamente ao monitoramento territorial, combate a incêndios, sensibilização das comunidades dos entornos e apoios administrativos e logísticos.

Nas rodovias, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) investiu neste ano R$ 64,9 milhões em serviços de conservação e limpeza das margens, com poda e roçagem das áreas no entorno das rodovias e estradas vicinais, as chamadas faixas de domínio.

A limpeza da massa seca próxima às rodovias é fundamental para evitar incêndios de grandes proporções em áreas verdes afetadas pela estiagem.

Reforço na saúde

O Governo de São Paulo adotou medidas para garantir o estoque de medicamentos e insumos, como o oxigênio, nas unidades de saúde, diante do cenário de tempo seco, alta ocorrência de incêndios e piora na qualidade do ar. A Secretaria de Estado da Saúde reforçou a aquisição dos materiais e intensificou as orientações em saúde.

A Pasta mantém monitoramento contínuo dos estoques e insumos de todas as unidades de saúde para garantir o abastecimento.

Para a população, a hidratação continua sendo a recomendação mais importante para preservar a saúde. Os cuidados devem ser redobrados em todas as faixas etárias. Na última terça-feira (10), o governo paulista divulgou uma nota técnica com as principais orientações em saúde e diretrizes para o enfrentamento ao cenário de baixa qualidade do ar.

Na região de Ribeirão Preto, uma das mais afetadas pelas queimadas, o governo anunciou em agosto pacote de ações com ampliação dos serviços de telemedicina, com médicos do HC disponíveis 24h por dia para orientar as equipes de saúde e encaminhar os casos mais graves para hospitais de referência.

Apoio aos agricultores

Um pacote de ações destinado aos produtores rurais que foram afetados pelos incêndios florestais foi anunciado no dia 25 de agosto. Por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), o agricultor terá acesso a R$50 mil, com juro zero, para custeio emergencial, como despesas de manutenção e recuperação da produção.

A outra frente de atuação é a garantia de segurança jurídica, por meio da emissão de um termo emergencial que impossibilita qualquer tipo de sanção ou multa dos órgãos fiscalizadores competentes considerando-se a calamidade.

Em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), a Secretaria de Agricultura e Abastecimento passará a enquadrar as propriedades rurais atingidas pelos incêndios nos programas habitacionais paulistas, com o objetivo de recuperar as moradias atingidas pela tragédia.

Outro fator importante para produtores afetados pelos incêndios florestais é a subvenção ao seguro rural. O Governo de SP, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, disponibilizou o valor recorde de R$100 milhões para este ano.

Atendimento a animais

Animais atingidos pelos incêndios florestais que ocorrem no interior de São Paulo estão sendo atendidos por uma rede de reabilitação estruturada pelo Departamento de Fauna Silvestre do Estado. Entre as espécies socorridas estão cobras, lagartos, gambás, tamanduás-bandeira, tamanduás-mirim, macacos-prego e tatus.

Até o momento, 26 unidades integradas estão em alerta para atender animais resgatados das queimadas e outros que, ao tentar fugir do fogo, acabam sendo atropelados nas rodovias.

Atenção aos rios

O Rio Pinheiros passou a contar com ações de bombeamento desde terça-feira (10) por conta da alta concentração de algas que modificou a cor da água em período de estiagem. A ação é realizada pelo Governo de São Paulo, por meio do órgão regulador de recursos hídricos do Estado (DAEE), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae).

A operação já garantiu melhora na qualidade da água, especialmente no Canal Inferior, com a redução do volume superficial de algas. Os trechos compreendem desde a área da Estrutura de Retiro (perto do Cebolão) até perto do Clube Pequeninos do Jockey (Ponte Cidade Jardim). Com a operação, obteve-se uma melhoria em aproximadamente 35% da extensão total do canal, que é de 25 km. Com o resultado positivo, a medida será repetida a cada dois dias, enquanto durar esse período crítico, e o governo estuda a necessidade de ampliar essa frequência.