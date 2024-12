Sistema Defesa Civil Alerta chega ao Sul e Sudeste com mensagens sonoras de emergência

A partir desta quarta-feira, 4 de dezembro, um novo sistema de alertas desenvolvido pela Defesa Civil Nacional começa a operar nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, oferecendo suporte em situações de desastres com potencial elevado de risco. Este sistema inovador foi criado em colaboração com o Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e diversas operadoras de telefonia.

O mecanismo utiliza redes de telefonia móvel para enviar alertas gratuitamente por meio de mensagens de texto acompanhadas de um sinal sonoro. Essas notificações interrompem qualquer atividade na tela do dispositivo, inclusive se estiver no modo silencioso. Os alertas são direcionados especificamente para áreas identificadas como de risco e que possuam cobertura 4G ou 5G, sem exigir que os usuários realizem cadastro prévio.

Conforme explicado por Tiago Schnorr, coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), a ferramenta será inicialmente utilizada pelas defesas civis estaduais, cujas equipes receberam treinamento adequado para operá-la corretamente. Para incidentes menos graves, continuarão em uso outros métodos de comunicação, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp e Google.

No último final de semana, uma simulação foi realizada em 36 municípios do Rio Grande do Sul e em Belo Horizonte (MG), demonstrando à população o funcionamento do Defesa Civil Alerta. Entre as cidades gaúchas participantes estavam Três Forquilhas, Itati, Porto Mauá e Pelotas, entre outras.

Antes disso, um projeto-piloto foi conduzido em agosto deste ano com a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Durante 30 dias, o sistema foi testado em 11 municípios brasileiros, incluindo Blumenau (SC), Morretes (PR) e Petrópolis (RJ). A iniciativa recebeu uma aprovação positiva da população local: uma pesquisa mostrou que 87% dos entrevistados avaliaram o sistema favoravelmente.

Este novo sistema representa um avanço significativo na capacidade da Defesa Civil de responder prontamente a emergências climáticas e desastres naturais, destacando o compromisso contínuo do governo com a segurança pública.