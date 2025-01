SP celebra 471 anos com o evento ‘Celebra São Paulo’, oferecendo passeios gratuitos

Em homenagem ao aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, lançará uma programação especial do programa Vai de Roteiro nos dias 25 e 26 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro.

O evento, intitulado Celebra São Paulo, contará com seis rotas exclusivas, abrangendo alguns dos mais emblemáticos pontos turísticos da cidade, como a Avenida Paulista, o Bixiga, a Fábrica do Samba, o Museu do Futebol, a Cavalaria da Polícia Militar e o Triângulo Histórico com foco no Afroturismo.

A rota da Avenida Paulista se destacará por oferecer entrada gratuita no Museu de Arte de São Paulo (MASP) nos dias 25 e 26 de janeiro. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, os participantes poderão usufruir de um desconto de 50% na entrada.

Rui Alves, secretário municipal de Turismo, destaca a importância do programa: “Por meio do Celebra São Paulo, buscamos promover locais já reconhecidos pelo público e ao mesmo tempo criar oportunidades para que turistas e moradores descubram novos destinos culturais, como a Fábrica do Samba e a Cavalaria”. O secretário também menciona que o roteiro Triângulo Histórico – Afroturismo dará início a um conjunto de iniciativas que se estenderão até 2025.

Os itinerários incluem:

O Bixiga é um dos bairros mais tradicionais da capital paulista, conhecido pela forte influência italiana. Durante o passeio, os visitantes poderão conhecer locais como a Paróquia Imaculada Conceição, a Escadaria do Bixiga e o Teatro Sérgio Cardoso.

A Fábrica do Samba, situada na Barra Funda, será outro destaque. O local centraliza as atividades das escolas de samba do Grupo Especial e proporcionará aos participantes uma visita aos barracões das escolas.

No Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol será palco de uma experiência imersiva que explorará a história desse esporte tão querido no Brasil. Os visitantes poderão conhecer as diversas instalações do museu.

O MASP, um dos ícones culturais da Avenida Paulista, também fará parte da programação com acesso gratuito nos dias mencionados. O museu abriga exposições que traçam um diálogo entre passado e futuro.

A Cavalaria da Polícia Militar tem uma longa trajetória em São Paulo e seu Regimento Montado será apresentado aos visitantes na sede localizada no bairro da Luz. Os participantes terão a chance de conhecer melhor essa unidade centenária.

Uma parceria com o hub cultural Diáspora Black permitirá que o roteiro Triângulo Histórico – Afroturismo explore locais significativos para a comunidade negra na cidade.

O programa Vai de Roteiro foi criado em 2022 com o intuito de oferecer passeios guiados gratuitos para turistas e moradores. O foco é promover os principais pontos turísticos da cidade e estimular o turismo local.

Os itinerários podem ser consultados no link: https://www.sympla.com.br/turismoprefsp.

