Domingão Tarifa Zero: São Paulo registra 150 milhões de passagens gratuitas em um ano

Desde a sua implementação em 17 de dezembro do ano passado, o programa Domingão Tarifa Zero da Prefeitura de São Paulo proporcionou à população oportunidades ampliadas para visitar familiares e amigos, bem como explorar diversas atividades culturais, esportivas e religiosas.

Um ano após o lançamento, o projeto atingiu a impressionante marca de 150 milhões de passagens gratuitas, refletindo um crescimento de 33,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esta iniciativa não apenas facilita a locomoção dos cidadãos, mas também contribui para o bem-estar mental da comunidade.

No último domingo antes do Natal, Maria José da Silva Rodrigues, acompanhada da filha e das netas, percorreu as ruas do Brás, um conhecido bairro comercial na capital. A gratuidade das passagens foi essencial para que ela pudesse desfrutar de um café da manhã especial antes de sair. “Se não fosse pela tarifa isenta, não teria como sair de casa. O que economizo no ônibus uso no mercado depois”, relatou.

A média de passageiros nos domingos tem crescido significativamente, atingindo cerca de 3 milhões. Isso evidencia não apenas a preocupação da Prefeitura com a economia dos cidadãos, mas também com sua qualidade de vida. Usuários expressam satisfação por poder sair com suas famílias sem a preocupação com os custos das passagens.

Vinicius Galdino, segurança que reside no Grajaú, destaca a diferença que o programa fez em sua rotina. “Posso ir de Grajaú a Itaquera e depois ao Tatuapé sem me preocupar”, comentou. Por outro lado, Viviane Nepomuceno, designer de unhas que utiliza o transporte para ir à igreja com sua família aos domingos, afirma que a medida amplia a mobilidade para quem depende do transporte público: “Nos permite explorar toda São Paulo; isso ajudou muito!”.

O Domingão Tarifa Zero faz parte de uma estratégia mais ampla de recuperação financeira da cidade, que resultou no congelamento da tarifa do ônibus por quatro anos consecutivos, mantendo-a em R$ 4,40.

Dentre as linhas que mais cresceram proporcionalmente em termos de usuários estão: Terminal Capelinha/COHAB (149%), Terminal Parque Dom Pedro II/Terminal Bandeira (131%) e Jardim das Rosas/Terminal Capelinha (128%).

Analisando os números absolutos, as linhas que registraram maior aumento foram: E.T. Itaquera/Terminal Parque Dom Pedro (200 mil passageiros a mais), Terminal Parelheiros/Terminal Santo Amaro (197 mil) e Terminal Jardim Ângela/Metrô Santa Cruz (193 mil).

Para essas análises, foram consideradas apenas as linhas que operaram todos os finais de semana desde o início do programa até agora.

Entre as linhas com maior aumento de usuários aos domingos estão:

6039-21 – Terminal Capelinha/Cohab

2002-10 – Terminal Parque Dom Pedro II/Terminal Bandeira

6820-10 – Jardim das Rosas/Terminal Capelinha

2104-10 – Metrô Santana/Terminal Parque Dom Pedro

6001-10 – Terminal Capelinha/Terminal João Dias

702u-22 – Metrô Butantã/Terminal Parque Dom Pedro II

5164-41 – Vila Guarani – Circular

1156-10 – Vila Sabrina/Praça do Correio

5028-10 – Conjunto Habitacional Heliópolis/Museu Ipiranga

9300-10 – Terminal Casa Verde/Parque Dom Pedro II

A maioria das 100 linhas com maior aumento proporcional está localizada na Zona Leste da cidade, servindo predominantemente distritos periféricos como Jardim São Luís e Capão Redondo.

Dentre os eventos que destacaram ainda mais o programa estão os dois domingos do Enem 2024. No primeiro dia das provas, em 3 de novembro, 2,6 milhões utilizaram o transporte gratuito; já no segundo dia, em 10 de novembro, esse número subiu para 3,04 milhões. O recorde absoluto foi registrado durante o primeiro turno das eleições municipais em 6 de outubro, quando 3,7 milhões usaram os ônibus gratuitos. O segundo turno também apresentou números expressivos com 3,5 milhões transportados.

No aniversário da cidade em 25 de janeiro deste ano, 3,4 milhões utilizaram o sistema de transporte público gratuito.