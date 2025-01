Mercadão celebra 92 anos com show do Demônios da Garoa

O Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão, celebrará seus 92 anos no próximo dia 25 de janeiro, data também marcada pelo aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. Para tornar a festa ainda mais especial, a Mercado SP, concessionária que administra o Mercadão, preparou um grande evento, que contará com o tradicional bolo de aniversário e uma série de atrações culturais. Entre os destaques, está a apresentação do icônico grupo Demônios da Garoa, patrocinado pela Marba, que promete animar o público com um show imperdível.

A programação começará com uma cerimônia de homenagem aos locatários do Mercadão, que receberão espátulas comemorativas e participarão do corte simbólico do bolo. Para degustar o bolo, a população deve retirar uma senha, individual, no estacionamento do Mercadão, próximo ao portão 11, a partir das 10h. A distribuição gratuita do bolo começará às 11h30.

Parcerias e Patrocínios

A Rational, que já possui uma parceria de longa data com o Mercadão, patrocinou a produção do bolo deste ano. Reconhecida mundialmente pela sua tecnologia de fornos combinados, a empresa, junto à sua equipe de chefs especializados, iniciou em dezembro de 2024 os testes da massa de pão de ló, para garantir a perfeição da receita. Entre os dias 24 e 25 de janeiro, o bolo será produzido com insumos diretamente do Mercadão, sob o comando das Chefs Giulia Foglia e Paulinha Oenning. A decoração ficará a cargo de Ricardo Magalhães, do Observatório da Gastronomia, e contará com frutas exóticas do Mercadão, como coco fresco e morango. O bolo terá 6 metros de comprimento por 4 metros de largura máxima, e contará com um selo comemorativo aos 92 anos do Mercadão e uma homenagem aos 471 anos da cidade de São Paulo.

Atrações Culturais e Degustações

Pelo segundo ano consecutivo, a Marba, patrocinadora master do evento, preparou duas atrações especiais para os visitantes do Mercadão. Durante as comemorações, a empresa oferecerá gratuitamente a degustação de 04 peças de mortadelas Marba gigantes, com cerca de 60 kg cada, das 10h às 14h, espalhadas no corredor central do Mercadão.

Show de Demônios da Garoa

O encerramento das comemorações será marcado pela apresentação do grupo Demônios da Garoa, que trará ao palco músicas clássicas do samba paulista. O show, patrocinado pela Marba, será gratuito e terá entrada mediante distribuição de senhas, que ocorrerá entre 10h e 14h, no portão 19. A apresentação começa às 15h30 e será realizada no Espaço de Eventos do Mercadão, com entrada sujeita à capacidade máxima do local.

A COZIL, lider na fabricação de cozinhas profissionais e parceira do Mercadão, também é patrocinadora do evento e, junto ao Chef João Pedro Camargo, oferecerá uma experiência exclusiva para convidados no Espaço de Gastronomia e Cultura, um evento fechado para convidados especiais.

Além disso, um túnel instagramável estará localizado no corredor central, próximo ao portão 11, incentivando os visitantes a seguir o perfil do Mercadão no Instagram (@mercadaospoficial) e tirar fotos para guardar como recordação.

Este ano, como parte das celebrações dos 92 anos do Mercadão, foram produzidos pratos comemorativos em parceria com as Ceramistas Baluarte, formado por um coletivo de artesãos da região do Grande ABC. O grupo, cuja produção acontece na área rural de São Bernardo do Campo, é composto majoritariamente por mulheres que, por meio da cerâmica artesanal, promovem o empreendedorismo social e a economia solidária. Esses pratos não só representam o trabalho manual e a arte local, mas também são um símbolo de valorização das lideranças femininas e da geração de renda familiar. Ao longo do evento, os convidados poderão conferir esses pratos como parte das ativações comemorativas, evidenciando a importância dessa iniciativa que reforça a presença e a força das mulheres no mercado de trabalho e na economia local.

No Hall de entrada do Espaço de Gastronomia e Cultura, o público poderá conferir a exposição “Universo Geek inspirado na Cidade de São Paulo”, com grafites de renomados artistas como Tia Bob, Rocket, Mel Zabunov, Nino, Kia, entre outros. A mostra, parceria da Mercado SP com o Museu Catavento, ficará em cartaz até 5 de fevereiro, e celebra a diversidade cultural da cidade e imortaliza, por meio da arte grafite, o vibrante universo geek inspirado nos cenários icônicos paulistanos.

A entrada para todas as atrações é gratuita.

As comemorações deste ano começaram no último dia 20 de janeiro, com a cerimônia de entrega do restauro do Mercadão, um marco histórico para a cidade de São Paulo. Aldo Bonamentti, CEO da Mercado SP, destacou o grande crescimento do evento e a importância das parcerias que tornaram isso possível. “Este ano, as comemorações do aniversário da Cidade e do Mercadão se iniciaram no dia 20 de janeiro com a cerimônia de entrega do restauro, um marco histórico para a cidade de São Paulo. Primeiro evento de aniversário da cidade e primeira entrega do Prefeito Ricardo Nunes. Estamos muito felizes com esse reconhecimento, vendo o evento crescer, tendo o apoio fundamental de nossos parceiros, como a Marba, que traz o show de artistas icônicos que são a alma de São Paulo, e a Rational e Cozil, que trazem sua expertise gastronômica para abrilhantar a festa”, afirmou Bonametti. “Agradecemos profundamente aos nossos locatários, que são a alma do Mercadão, e aos nossos visitantes, que tornam o mercado um ícone de nossa cidade.”

Patrocinadores/Apoiadores: Marba, Cozil, Rational, APPEC, SP Regula e Cidade de São Paulo

Serviço

Data: 25 de janeiro de 2025, das 10h às 16h30

10h – Abertura da fila do bolo – é necessário retirar senha no balcão localizado no estacionamento 11, por ordem de chegada, a partir das 10h.

15h30 – Show Demônios da Garoa – é necessário retirar senhas no balcão localizado no portão 19 (Área Interna) entre as 10h e 14h. Duração do Show: 50 min.

Local: Espaço de Eventos do Mercadão – Rua da Cantareira, 306, Centro;

Entrada: Gratuita;