Aniversário de São Paulo terá tradicional bolo no Mercadão

Neste sábado, dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo celebra seu 471º aniversário com uma grandiosa ação no Mercado Municipal Paulistano, onde mais de 563 kg de bolo serão distribuídos aos cidadãos que participarem do evento. A iniciativa, intitulada Espetáculo do Bolo, é coordenada pelo renomado Chef Ricardo Magalhães e conta com o apoio do Observatório da Gastronomia, um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Desde sua primeira edição em 2004, o projeto tem como objetivo promover a participação da comunidade e reforçar os laços de união entre os paulistanos. O bolo, confeccionado no formato do território da capital e adornado com a bandeira da cidade, representa um marco importante na história do município.

A escolha do Mercado Municipal como local para a celebração é simbólica, uma vez que o espaço também comemora seu 92º aniversário em 2025. “O bolo que representa a cidade é uma tradição que atrai tanto moradores quanto turistas ao Mercadão, especialmente nesta data festiva. Este evento é um testemunho da criatividade e identidade cultural de São Paulo”, destacou Rodrigo Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

A estrutura do bolo será composta por pão de ló e recheio de creme de confeiteiro, utilizando ingredientes de alta qualidade. Na edição deste ano, o bolo terá dimensões impressionantes: 6 metros de comprimento por 4 metros de largura e pesando cerca de 563 kg — uma referência aos aniversários tanto da cidade quanto do Mercadão. As frutas utilizadas na decoração incluem coco fresco e morango, além de inscrições comemorativas que celebram os 92 anos do Mercadão e os 471 anos de São Paulo.

O chef Ricardo Magalhães ressaltou a dedicação envolvida na produção do bolo: “Desde a primeira edição, nossa equipe se empenha em proporcionar uma experiência memorável para todos os participantes. O planejamento leva vários dias e visa celebrar a vida de forma especial”.

Tradicionalmente, o corte do bolo será realizado pelo Prefeito da cidade, acompanhado por autoridades locais e empresários que operam nos boxes do Mercadão.

O Observatório da Gastronomia conectou o chef Magalhães ao Programa Cozinha Escola, que oferece aulas focadas em gastronomia com ênfase em geração de renda e empreendedorismo. Neste evento, contar-se-á com a colaboração de dez alunos egressos do programa para ajudar na produção e finalização do bolo. A montagem ocorrerá na manhã do dia do evento, após dois dias dedicados à confecção.

A distribuição gratuita do bolo ao público está programada para iniciar às 12h30.

Sobre o projeto Espetáculo do Bolo

Iniciado em comemoração aos 450 anos de São Paulo, em 2004, o projeto Espetáculo do Bolo reúne profissionais e voluntários no Mercadão, envolvendo cerca de 40 pessoas na realização da atividade. Após a distribuição do bolo, haverá uma apresentação da tradicional banda paulistana Demônios da Garoa.

Observatório da Gastronomia

O Observatório da Gastronomia atua como um espaço colaborativo voltado ao fortalecimento da cadeia alimentar em São Paulo. Entre suas iniciativas estão o Prêmio Gastronomia Social Paulistana e o projeto Identidade Gastronômica Paulistana. O Prêmio reconhece projetos que promovem inclusão social e geração de renda na cidade; na última edição, impactou aproximadamente 136 mil pessoas por meio de três categorias distintas.

Por sua vez, o projeto Identidade Gastronômica Paulistana busca mapear as particularidades alimentares das diversas regiões da cidade. Em parceria com a Universidade Anhembi Morumbi, foram documentadas oito áreas até o momento, com atividades como simpósios e festivais planejados para disseminar essa identidade cultural.

Serviço

Aniversário de São Paulo no Mercadão