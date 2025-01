Mercadão de SP foi revitalizado com investimento de R$ 45 milhões

Na manhã desta segunda-feira, 20, o prefeito Ricardo Nunes esteve presente na cerimônia de inauguração das obras de revitalização do Mercado Municipal Paulistano, popularmente conhecido como Mercadão. Desde 2021, o fluxo de visitantes ao local tem aumentado entre 10% e 15% anualmente, e as projeções para 2024 indicam que turistas representarão cerca de 30% a 35% do público total.

A requalificação do Mercadão ocorre em um momento significativo, coincidindo com a Semana de Presentes para a Cidade de São Paulo. A área, inaugurada em 1933 e que não passava por uma grande reforma há duas décadas, foi completamente remodelada com melhorias que incluem restauração da fachada, instalação de pilares e troca do piso.

De acordo com o prefeito Nunes, o investimento até o momento é de R$ 45 milhões e a previsão é que todas as intervenções sejam finalizadas até agosto. “Celebramos três conquistas: o aniversário da cidade, a conclusão das obras no Mercadão e o êxito dos modelos de desestatização. O Fundo Municipal de Desestatização atingiu R$ 2 bilhões, além dos benefícios diretos e indiretos que totalizam R$ 14 bilhões”, afirmou Nunes. Ele destacou também que antes da concessão, os custos mensais com o Mercadão eram elevados, totalizando R$ 708 mil por mês, um valor que a Prefeitura deixou de arcar ao firmar uma parceria com a iniciativa privada.

As obras foram geridas pela Mercado SP SPE S.A., concessionária encarregada da administração do Mercado Municipal. O projeto foi desenvolvido em conformidade com as diretrizes dos órgãos de preservação histórica (Conpresp e Condephaat). Durante o processo de revitalização, foram gerados cerca de 300 empregos diretos e mais de 500 indiretos. O Mercadão abrange uma área total de 22.147 m², com 256 boxes dedicados a empórios, açougues, peixarias e restaurantes. O Mercado Kinjo Yamato, também sob a concessão, possui mais 109 boxes.

Enquanto as obras no Mercadão já foram concluídas, o Mercado Kinjo Yamato continua passando por restauração. As melhorias externas relacionadas ao estacionamento e às calçadas estão programadas para iniciar em breve após aprovação das autoridades competentes.

O CEO da Mercado SP, Aldo Bonametti, comentou sobre os desafios enfrentados durante o processo: “Demoramos um ano para assumir a concessão e dar início ao restauro. Apesar das dificuldades, os resultados são gratificantes”. Ele revelou que serão investidos aproximadamente R$ 90 milhões nas obras até sua finalização e expressou a intenção de tornar o Mercadão uma experiência gastronômica de renome mundial.

A revitalização incluiu diversos aspectos técnicos elaborados por escritórios especializados. Entre os destaques estão a instalação de novas telhas de vidro, restauração da fachada original e valorização dos vitrais históricos que retratam a vida rural paulista.

A segurança na região também foi reforçada através da colaboração com a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar, resultando em uma redução significativa nas ocorrências policiais. O aumento no turismo se reflete no número crescente de visitantes ao Mercadão: atualmente são registrados entre 10 mil e 12 mil visitantes nos dias úteis e até 30 mil nos finais de semana.

Marco Antônio Loureiro, comerciante local do Bar do Mané, destacou que cada revitalização atrai um número maior de turistas à cidade. A engenheira civil Elisa Lemos comentou sua experiência positiva ao visitar o Mercadão durante uma viagem a trabalho em São Paulo.

O secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, enfatizou que o fluxo semanal de pessoas no Mercadão equivale à população de uma grande cidade brasileira.

A preservação do patrimônio cultural está alinhada com os esforços para valorizar o turismo na capital paulista. A concessionária já repassou mais de R$ 120 milhões à Prefeitura em outorga para investimentos na cidade.