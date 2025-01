São Paulo expande Faixa Azul e celebra avanços na segurança viária

Na semana em que a Faixa Azul comemora seu terceiro aniversário e São Paulo celebra 471 anos, a Prefeitura anunciou, nesta quarta-feira (22), a ativação de mais 3 km de sinalização na Avenida das Nações Unidas. Com essa nova extensão, a cidade totaliza 215,2 km de Faixa Azul distribuídos em 46 vias, um avanço significativo na segurança dos motociclistas e na convivência entre diferentes modais de transporte.

O novo segmento destinado a motos abrange a Avenida das Nações Unidas, começando na Rua Professor Campos de Oliveira até a proximidade da Avenida Interlagos, onde já existe continuidade da Faixa Azul na Avenida Miguel Yunes. Estes 3 km são os primeiros passos de um projeto maior, que prevê a instalação de 200 km adicionais até 2028.

O prefeito Ricardo Nunes enfatizou a importância da expansão: “Continuaremos a ampliar as faixas pela cidade. A próxima etapa será na Avenida do Estado, seguida pelas avenidas Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores e Roberto Marinho. Esta última depende apenas do alinhamento com as obras do Metrô na região. É vital expandir essas áreas que têm demonstrado, efetivamente, salvar vidas”. Ele ressaltou que os índices de mortalidade entre motociclistas nos trechos com sinalização apresentaram uma queda de 47,2% entre 2023 e 2024.

Para alcançar seus objetivos de segurança viária, a Prefeitura planeja solicitar à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) autorização para a implementação de mais 40 km de Faixa Azul na capital. Este novo pedido se junta aos outros 40 km já solicitados em julho de 2024.

Gilmar Pereira Miranda, secretário executivo de Mobilidade e Trânsito, destacou o diálogo com o Governo Federal para garantir a inclusão definitiva da Faixa Azul nas normas de trânsito do país: “Estamos defendendo essa ampliação com base nos resultados positivos que temos apresentado”.

Wellington Batista Silva, um motoboy de 50 anos e morador de Paraisópolis, compartilhou sua experiência: “A Faixa Azul foi uma das melhores iniciativas para nós trabalhadores. Agora me sinto mais seguro; os motoristas respeitam o espaço destinado às motos e não preciso mais buzinar constantemente. Cada um ocupa seu lugar e isso me permitiu otimizar meu tempo no trabalho”.

A primeira Faixa Azul foi inaugurada em 25 de janeiro de 2022, na Avenida 23 de Maio, com uma extensão inicial de 5,5 km entre a Praça da Bandeira e o Complexo Viário Jorge João Saad. O projeto foi desenvolvido por profissionais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e inspirado em experiências internacionais, visando reestruturar o espaço urbano para oferecer mais segurança aos motociclistas.

A Faixa Azul fundamenta-se em dois princípios essenciais: Visão Zero e Sistemas Seguros. A abordagem da Visão Zero considera inaceitável qualquer morte no trânsito, afirmando que todas podem ser prevenidas. O conceito de Sistema Seguro busca minimizar os riscos decorrentes dos erros cometidos por motoristas e motociclistas.

Atualmente, São Paulo conta com uma frota superior a 1,3 milhão de motocicletas, beneficiando diariamente cerca de 500 mil motociclistas com o uso da Faixa Azul. Dados recentes do sistema Infosiga revelam que houve uma significativa redução no número de mortes entre motociclistas nas vias sinalizadas: as fatalidades caíram de 36 em 2023 para apenas 19 no ano passado.