São Paulo investirá R$ 32,8 bilhões em educação em 2025

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou um investimento histórico para o ano de 2025, conforme delineado na Lei Orçamentária Anual (LOA). O governo estadual destinará R$ 32,8 bilhões para despesas correntes, programas educacionais e folha de pagamento, que inclui os salários dos professores. Esse valor representa um aumento de 2,8% em relação ao orçamento deste ano e uma elevação de 10,8% se comparado ao montante alocado em 2023.

O incremento nos recursos destinados à educação reflete a implementação de novas estratégias de planejamento e controle do gasto público por parte da gestão atual. A iniciativa visa assegurar a execução eficaz dos programas e projetos dentro da rede estadual de ensino, que abrange mais de 5 mil instituições, atende cerca de 3 milhões de estudantes e conta com 253 mil servidores ativos.

Entre as melhorias esperadas está a expansão dos programas escolares em tempo integral. Em 2024, aproximadamente 925 mil alunos estão matriculados em 2.332 escolas do Programa de Ensino Integral (PEI). Para 2025, está prevista a incorporação de mais 65 unidades ao PEI, elevando o total de matrículas disponíveis para mais de 1 milhão. O investimento médio anual por aluno nas escolas regulares é atualmente R$ 6,3 mil, enquanto os estudantes em tempo integral recebem R$ 13,3 mil.

Obras e Infraestrutura

No que diz respeito à infraestrutura escolar, o Governo de São Paulo tem se destacado pela entrega constante de obras. Nos últimos 23 meses, foram realizadas em média três obras por dia, resultando na conclusão de 2.401 reformas e construções com um investimento superior a R$ 1,5 bilhão entre janeiro de 2023 e novembro de 2024. Este número ultrapassa as 1.808 revitalizações completadas durante os quatro anos da gestão anterior (2019-2022), representando um crescimento de 32,7% no total de obras realizadas.

Cerca de 1,1 milhão de estudantes se beneficiaram dessas intervenções, que incluem a construção e reforma de laboratórios, quadras esportivas, refeitórios e salas de aula, além da modernização das fachadas e melhorias na acessibilidade.

Para o próximo ano letivo, a Seduc-SP também planeja investir na aquisição de mais 140 mil notebooks para os alunos da rede pública, com um custo total estimado em R$ 250 milhões. Atualmente, há disponíveis cerca de 570 mil notebooks e 258 mil tablets para os estudantes estaduais. A expectativa é que esses novos dispositivos sejam entregues no primeiro semestre do ano letivo.

Rumo ao Futuro

A administração estadual tem trabalhado arduamente para criar um ambiente propício ao aumento dos investimentos que promovam oportunidades e dignidade à população. A gestão tem buscado implementar as diretrizes do plano “SP na Direção Certa”, que visa o equilíbrio fiscal e a modernização do estado.

São Paulo alcançou um recorde histórico nos últimos 25 anos em leilões públicos, com R$ 340 bilhões destinados a áreas como educação, infraestrutura viária e saneamento desde o início da atual gestão. Dentre as realizações notáveis está a desestatização da Sabesp, que acelera em quatro anos a universalização do abastecimento de água e esgoto para milhões de cidadãos paulistas.

Na área da saúde, foram registradas em média 3,2 mil cirurgias diárias com reduções significativas nos tempos de espera para diversas especialidades. No campo da segurança pública, houve a incorporação de 7,8 mil novos policiais em um crescimento inédito nos últimos 14 anos.

O programa habitacional Casa Paulista já entregou mais de 50 mil residências. Além disso, o setor agrícola paulista se consolidou como o maior exportador do Brasil com apoio governamental significativo.

Na mobilidade urbana, o Metrô alcançou seu maior investimento em meio século com quatro obras simultâneas. O programa Bom Prato atendeu mensalmente a 3,2 milhões de refeições com a abertura recente de novas unidades. O turismo recebeu o maior investimento nacional com R$ 2 bilhões destinados ao setor cultural através do CULTSP PRO.