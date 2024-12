São Paulo lança PPP de R$ 13,9 bi para transformar mobilidade urbana

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Parcerias de Investimentos (SPI), divulgou nesta terça-feira, 3 de outubro, o edital para a Parceria Público-Privada (PPP) destinada ao projeto de mobilidade urbana denominado Lote Alto Tietê. Este projeto abrange as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade dos trens metropolitanos, atualmente sob a operação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), além do Expresso Aeroporto. O empreendimento tem como objetivo beneficiar aproximadamente 4,6 milhões de residentes da zona leste paulistana, bem como das cidades de Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. O leilão para a concessão está agendado para ocorrer em 2025.

Inserido no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), o projeto prevê um investimento substancial de R$ 13,9 bilhões ao longo de 25 anos. Estão programadas a construção de dez novas estações, sendo oito delas sob responsabilidade da concessionária e duas pelo Metrô – as estações Penha e Gabriela Mistral –, além da reconstrução e ampliação de outras sete estações existentes.

As linhas contempladas somam atualmente 102 quilômetros de extensão com 29 estações operacionais. Com a concessão, espera-se expandir em 22,6 km o total das linhas; modernizar a infraestrutura existente, incluindo a rede aérea, a via permanente e os sistemas de sinalização; e adquirir novos equipamentos para melhorar a operação dos trens. As projeções indicam que até 2050 o sistema deverá atender a uma demanda diária de 1,3 milhão de passageiros.

Entre as expansões previstas, a Linha 11-Coral será estendida em dois trechos: no centro paulistano, irá da Estação da Luz à Palmeiras-Barra Funda; em Mogi das Cruzes, avançará quatro quilômetros da Estação Estudantes até César de Sousa. A Linha 12-Safira terá um prolongamento entre as estações Calmon Viana e Suzano, adicionando cerca de três quilômetros aos trilhos e novas integrações com as Linhas 11 e 13 nas futuras estações Cangaíba e Gabriela Mistral.

A Linha 13-Jade também receberá extensões: na direção Guarulhos, será prolongada da Estação Aeroporto-Guarulhos até Bonsucesso com quatro novas estações e mais 10,4 km; no sentido São Paulo, chegará à Estação Gabriela Mistral com duas novas paradas e mais 5,2 km. Adicionalmente, o Serviço Expresso Aeroporto verá melhorias com a inclusão da Estação Gabriela Mistral e intervalos reduzidos entre trens.

Rafael Benini, secretário da SPI, destacou que o novo contrato prevê inovações regulatórias significativas e melhorias estruturais. O projeto estabelece uma fase inicial de investimentos e uma transição operacional prevista para durar dois anos com treinamentos para facilitar a transferência entre CPTM e o novo operador. O leilão está programado para acontecer em 28 de março de 2025 na B3 em São Paulo.

Durante os meses de junho e julho deste ano, a SPI conduziu consultas públicas para captar sugestões dos cidadãos sobre o projeto. Aproximadamente 1.200 contribuições foram recebidas e consideradas na elaboração final dos documentos licitatórios.

Este projeto insere-se no contexto do Programa de Parcerias e Investimentos do Estado (PPI-SP), que visa fomentar oportunidades econômicas através do desenvolvimento socioeconômico e tecnológico na região. Atualmente, o programa abarca um portfólio com mais de R$ 500 bilhões distribuídos em 25 projetos qualificados.