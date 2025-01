São Paulo moderniza travessias hídricas: novo projeto promete melhoria e conforto

O Estado de São Paulo está prestes a implementar um projeto de concessão para a operação e manutenção do sistema de travessias hídricas, com foco na melhoria dos terminais destinados aos passageiros. A iniciativa contempla a construção de novos terminais nas travessias que ainda não possuem essa infraestrutura, além de reformas e ampliações das já existentes.

Segundo Edgard Benozatti, presidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), a proposta inclui exigências rigorosas em termos de conforto e qualidade. “Todos os terminais contarão com ambientes climatizados, banheiros acessíveis, serviços de atendimento ao público e áreas destinadas à alimentação”, afirmou Benozatti.

O objetivo é criar um ambiente acolhedor que proporcione tranquilidade aos usuários. “Com esta proposta, buscamos aprimorar a experiência nas 14 travessias aquaviárias do estado, focando na modernização das embarcações, na reforma dos terminais e na ampliação da oferta de viagens”, destacou.

A concessão está integrada ao Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP) e abrange a operação, manutenção e exploração de 14 linhas aquaviárias. Destas, oito são litorâneas e operadas pelo Departamento Hidroviário nas regiões norte, centro e sul do litoral paulista; três fazem parte do sistema de balsas da Empresa Metropolitana de Águas e Energia; e três estão localizadas no Reservatório de Paraibuna.

As linhas que serão concedidas incluem rotas como São Sebastião-Ilhabela, Santos-Vicente de Carvalho, Santos-Guarujá, entre outras. Atualmente, o sistema atende anualmente cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos. O projeto prevê investimentos superiores a R$ 1 bilhão para a construção de novos terminais, aquisição de embarcações modernas e melhorias nos flutuantes existentes.

Em relação ao processo de concessão, audiências públicas foram realizadas nos dias 9, 11 e 12 de dezembro para discutir o projeto com a população. O edital referente à concessão deve ser publicado no primeiro semestre de 2025, com o leilão e assinatura do contrato ocorrendo no segundo semestre do mesmo ano. Este contrato abrangerá todas as travessias do estado e terá uma duração prevista de 20 anos sob a modalidade de concessão patrocinada (PPP).

O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP) é uma estratégia do governo paulista voltada para a ampliação das oportunidades em investimento e desenvolvimento socioeconômico no estado. Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP se destaca como um dos maiores programas da história paulista em termos de colaboração com o setor privado, com uma carteira que já supera R$ 494 bilhões em projetos qualificados.