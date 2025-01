Governo de São Paulo anuncia investimentos estruturais para 2025

O Governo do Estado de São Paulo está programando um robusto pacote de investimentos para o ano de 2025, que totaliza R$ 50 bilhões em leilões. As principais áreas beneficiadas incluem a ampliação da rede de saúde e a melhoria das rodovias em diversas regiões do estado. Entre os projetos mais significativos está o leilão de três lotes de rodovias localizadas no interior, abrangendo uma extensão total de 1.200 km e prevendo cerca de R$ 15 bilhões em melhorias para os lotes conhecidos como Paranapanema, Rota Mogiana e Circuito das Águas.

Esses investimentos são parte integrante da estratégia do Governo paulista para aprimorar o ambiente de negócios e fortalecer a colaboração com a iniciativa privada, em consonância com as diretrizes do plano “Direção Certa”. Este plano visa modernizar a administração pública, aumentar a eficiência nos gastos e melhorar a capacidade de investimento do estado. Desde 2023, o governo já assegurou R$ 780 bilhões para os próximos anos, um valor que representa quase seis vezes o orçamento anual da capital paulista.

A mobilidade urbana será uma prioridade em 2025, com um investimento estimado em R$ 30 bilhões no leilão das linhas de trem do Lote Alto Tietê, que se estende por 124 km, além das 14 travessias hídricas planejadas. A entrega da primeira fase do Rodoanel Norte está agendada para setembro, juntamente com o leilão do Túnel Santos-Guarujá, projetado em R$ 6 bilhões, ambos prometendo transformar a logística de transporte no estado.

O governador Tarcísio de Freitas destacou que “temos muitos investimentos previstos no programa São Paulo nos Trilhos”, mencionando que 40 projetos ferroviários estão em andamento, com R$ 190 bilhões investidos nos últimos anos e quase R$ 70 bilhões já contratados. Essa parceria entre projetos públicos e privados é considerada essencial para o avanço da infraestrutura estadual.

A primeira fase do Rodoanel Norte, que conecta as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, será entregue em setembro de 2025, enquanto a segunda fase deve ser concluída até setembro de 2026. O investimento total nesse projeto chega a R$ 3,4 bilhões e visa melhorar substancialmente a conectividade entre as principais rodovias estaduais.

Além disso, está programado um leilão para a construção do Centro Administrativo Campos Elíseos, que representará um marco na requalificação urbana e modernização da administração pública em São Paulo. A consulta pública está prevista para iniciar no início de 2025 e o leilão deve ocorrer no quarto trimestre do mesmo ano. O projeto contará com uma área construída de 250 mil m² e 60 mil m² destinados a quadras.

Na área da saúde, o governo planeja expandir sua rede hospitalar com novos investimentos em hospitais e centros especializados. Entre as entregas programadas estão o centro de reabilitação da Rede Lucy Montoro em Presidente Prudente, o Hospital Municipal de Peruíbe (financiado pelo Estado), além dos Hospitais Estaduais em Franca e outras regiões.

O foco na regionalização dos serviços também se reflete na construção de novos hospitais nas cidades de Itapetininga e Birigui, reforçando o Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

No campo da educação, São Paulo avança com a implementação de estágios remunerados para alunos do ensino médio e investimentos significativos em infraestrutura educacional. O programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) oferecerá estágios remunerados que podem chegar até R$ 1 mil para estudantes da rede pública estadual.

Outro projeto relevante é o Aluno Monitor, que mobilizará cerca de 12 mil estudantes do ensino médio para ajudar colegas na recuperação escolar, proporcionando bolsas que variam entre R$ 250 e R$ 500. Em 2025, todas as escolas estaduais contarão com o aplicativo Sala do Futuro, destinado a organizar as atividades diárias tanto dos alunos quanto dos professores.

A educação também receberá um aporte financeiro de R$ 1,7 bilhão por meio de leilão destinado à modernização de 143 escolas estaduais. Esta Parceria Público-Privada (PPP) abrangerá reformas nas estruturas físicas das escolas, instalação de ar-condicionado e modernização do mobiliário.

No setor habitacional, o Governo paulista possui atualmente 100 mil unidades habitacionais em produção. Com isso, espera-se acelerar a entrega das moradias pelo programa Casa Paulista, que já construiu mais de 50 mil residências nos primeiros dois anos da gestão atual. A iniciativa Bairro Paulista visa tornar as cidades mais sustentáveis através da implementação de soluções inovadoras baseadas na natureza.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente também delineou parcerias público-privadas voltadas ao saneamento básico através do projeto Universaliza SP, visando garantir serviços essenciais aos municípios ainda não atendidos pela Sabesp.

Em síntese, as ações planejadas pelo Governo paulista visam assegurar um futuro mais próspero para os cidadãos ao focar em investimentos estratégicos que abrangem diversas áreas como infraestrutura, saúde e educação. A administração estadual continua empenhada em criar oportunidades que garantam dignidade e qualidade de vida aos paulistas.