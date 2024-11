Obras no trecho norte do Rodoanel chegam a 20% de conclusão

Com 20,4% de avanço no cronograma de execução, as obras do trecho norte Rodoanel Mário Covas (SP-021), têm se concentrado em diversas frentes de trabalho desde sua retomada. Na manhã desta quarta-feira (27), a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo realizou uma visita técnica às obras.

Conduzida pelo Diretor de Investimentos da Agência, João Luiz Lopes, a comitiva contou com a presença de Sergio Codelo, superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, e Brendon Ramos, CEO do Grupo da Via Appia Concessões.

Durante a visita ao empreendimento, diretores regionais das 14 divisões do DER distribuídas pelo estado tiveram a oportunidade de conhecer de perto o avanço das obras.

Dentre as intervenções realizadas pela concessionária Via SP Serra estão serviços topográficos e sondagens, inspeções em Obras de Arte Especiais (OAEs), limpeza de objetos e do sistema de drenagem, construção de estradas de serviço e acessos em toda a extensão do trecho. A concessionária também deu início às intervenções no tronco da rodovia.

Atualmente, mais de 1,3 mil empregos já foram gerados na obra, que até a conclusão do empreendimento deve gerar 10 mil. Os esforços estão concentrados em servidos de pavimentação, avaliação dos túneis e fresagem. As ações contam com apoio operacional de 387 maquinários em campo para assegurar qualidade e segurança dos trabalhadores e futuramente dos usuários do Rodoanel.

Com 44 quilômetros de extensão, o trecho norte do Rodoanel passa pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. No segundo semestre de 2025 será entregue o primeiro trecho entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, já o segundo trecho, previsto para ser entregue no segundo semestre de 2026, conectará a Rodovia Fernão Dias à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital paulista.