Audiências Públicas: concessão do Lote Paranapanema promete R$ 2,5 bi em melhorias rodoviárias

Entre os dias 16 e 18 de outubro, o Governo de São Paulo, através da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), promove uma série de audiências públicas com o intuito de discutir a concessão patrocinada do sistema rodoviário conhecido como Lote Paranapanema. Esta iniciativa visa engajar a sociedade na apresentação de sugestões e contribuições sobre o projeto, que abrange um total de 282,3 quilômetros de rodovias e representa um investimento estimado em R$ 2,5 bilhões, beneficiando diretamente 13 municípios da região.

A primeira audiência ocorreu no auditório da Câmara Municipal de Ourinhos, enquanto o segundo encontro está agendado para a terça-feira (17) no auditório Municipal Alcides Rossi em Itapetininga. Este último será realizado às 10h e está localizado na Praça dos Três Poderes, nº 1000 – Jardim Marabá. Por sua vez, a terceira sessão será realizada na quarta-feira (18), em formato híbrido, também às 10h, no auditório da Artesp. Para aqueles que desejarem participar virtualmente, é necessário realizar um cadastro prévio através de um formulário específico.

A participação da sociedade é fundamental neste processo, que estará aberto para consultas até às 18h do dia 10 de janeiro. Para que as contribuições sejam consideradas válidas, os participantes devem se identificar e fornecer informações de contato como e-mail e telefone, além de preencher corretamente o formulário padrão dentro do prazo estipulado.

O projeto de concessão do Lote Paranapanema visa estabelecer uma parceria público-privada (PPP) para a ampliação, operação e manutenção do trecho rodoviário que conecta Itapetininga a Ourinhos. Entre as melhorias previstas estão a implantação de faixas adicionais, acostamentos e dispositivos de segurança, incluindo passarelas. Com o leilão programado para ocorrer no primeiro semestre de 2025, esta proposta está inserida no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), que é coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI).

O projeto abrange cinco rodovias que totalizam 282,3 km na região sudoeste do estado, abrangendo os municípios de Angatuba, Bernardino de Campos, Buri, Campina do Monte Alegre, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Itaí, Itapetininga, Ourinhos, Paranapanema, Piraju e Tejupá.