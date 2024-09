SP promove Circuito das Frutas, Caminho da Fé e atrativos do litoral na FIT América Latina

São Paulo aposta nos atrativos do Circuito das Frutas, Caminho da Fé e litoral paulista para promover o estado na 28ª edição da Feira Internacional de Turismo – FIT, em Buenos Aires, uma das maiores e principal feira internacional voltada ao turismo, que acontece de 28 de setembro a 1° de outubro, na capital argentina.

Principal emissor de turistas de lazer na América do Sul para o Brasil, de acordo com a Embratur, Ministério do Turismo e da Polícia Federal, o país vizinho foi responsável – no primeiro semestre deste ano – por mais de 145 mil turistas dos mais de 1,3 milhão de viajantes estrangeiros que visitaram o estado de São Paulo.

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) desembarca no país conhecido pelo tango com o objetivo de estimular mais visitantes internacionais a conhecerem os destinos paulistas.

Entre outras apostas, o stopover é um dos benefícios que o estado apresentará no bojo de oportunidades para reter os turistas durante suas conexões de voo. A campanha “StopOver SP / Topo Ver SP”, uma parceria entre o São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB) e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), visa apresentar a possibilidade de prolongar a estada na cidade por até três dias sem custo adicional na passagem aérea, voando pelas companhias aéreas Azul, Gol e Latam.

Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, celebra o protagonismo brasileiro na edição deste ano. “Nosso país é grande homenageado na FIT. Estaremos em meio a mais de 50 países participantes, todas as províncias argentinas e mais de 1800 expositores confirmados. Será uma excelente oportunidade para São Paulo mostrar sua pujança e potencial”, disse.

A FIT é um espaço de encontro que fortalece os vínculos profissionais, as oportunidades de crescimento do setor, assim como pode gerar e impulsionar as condições para a realização de mais e melhores negócios.

Segunda a organização, a expectativa de público é de 125 mil visitantes durante os quatro dias de realização (de 28 de setembro a 1° de outubro), entre profissionais de turismo e público final, operadoras e instituições turísticas, hotéis, alojamentos rurais, companhias de transporte, entre outros.