Bairro Paulista: SP aposta em cidades sustentáveis com inovação e inclusão social

O governador Tarcísio de Freitas, em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, apresentou nesta terça-feira (26) a iniciativa Bairro Paulista, uma vertente do programa Casa Paulista. Este projeto visa transformar as cidades paulistas em ambientes mais sustentáveis, resilientes e inteligentes. Através do modelo denominado Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, o governo estadual pretende promover intervenções urbanas com o uso de tipologias modulares que incorporam Infraestruturas Verdes, técnicas de Bioengenharia e Soluções Baseadas na Natureza. O objetivo é aprimorar a drenagem urbana, reduzir a impermeabilização do solo e fomentar melhorias na mobilidade e segurança viária.

Durante o lançamento, Tarcísio de Freitas destacou a importância da resiliência urbana para enfrentar períodos de estiagem e chuvas intensas. “Estamos oferecendo hoje soluções para que prefeituras possam desenvolver projetos e captar recursos. São Paulo quer ser um parceiro tanto no financiamento quanto na solução”, declarou o governador.

O evento também contou com a participação de figuras como Marcelo Branco, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Fábio Prieto, secretário de Justiça e Cidadania, além de Eli Corrêa Filho, secretário executivo da mesma pasta. Representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e parlamentares também marcaram presença.

A iniciativa está alinhada à Nova Agenda Urbana das Nações Unidas e visa contribuir para que São Paulo alcance as metas estipuladas pelo Plano de Ação Climática 2050 (PAC 2050) e as campanhas Race to Zero e Race to Resilience, das quais o estado faz parte desde 2021.

O projeto Bairro Paulista será implementado em oito áreas prioritárias: gestão de águas pluviais, pavimentação, mobilidade, criação de áreas verdes multifuncionais, além de melhorias em equipamentos urbanos, iluminação pública e sinalização viária. As ações visam benefícios ambientais significativos, como redução no consumo energético por meio da instalação de iluminação LED e diminuição das emissões de carbono.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) planeja lançar um Caderno de Tipologias Urbanas Modulares para orientar municípios na elaboração de projetos compatíveis com os novos padrões. Esse documento poderá servir como base para intervenções financiadas com recursos próprios das prefeituras. Com atualizações contínuas, o caderno pretende abranger 25 modalidades diferentes, das quais 12 já estão em desenvolvimento.

A seleção dos projetos que receberão apoio financeiro seguirá critérios objetivos relacionados ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), acessibilidade, permeabilidade do solo e risco climático local.

Um projeto piloto foi implementado em Araçoiaba da Serra, transformando uma área anteriormente usada para descarte irregular em espaço verde com infraestrutura esportiva e cicloviária. Além disso, convênios já foram assinados com outras cinco cidades: Casa Branca, Chavantes, Juquitiba, Lagoinha e São José da Bela Vista.

Atualmente, existem 24 projetos aprovados tecnicamente em diversas localidades paulistas. Sob o escopo do Bairro Paulista também se incluem iniciativas como regularização fundiária e urbanização de favelas.

Dessa forma, o governo estadual busca não apenas melhorar a qualidade ambiental das cidades paulistas mas também promover inclusão social por meio da participação comunitária nas decisões urbanísticas.