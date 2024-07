Casa Paulista avança na construção de mais 10 mil moradias no Estado de São Paulo

O Governo de São Paulo anuncia nesta quarta-feira (03/07) um pacote habitacional que vai possibilitar a construção de mais de 10 mil moradias em 81 municípios pelo Programa Casa Paulista. As unidades serão edificadas em parceria com as prefeituras e com a inciativa privada, em diferentes modalidades de atendimento. O evento será realizado às 11 horas, no Palácio dos Bandeirantes, e contará com a participação do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.

A Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitação (CDHU) vai assinar ordens de serviços para o início da construção de 1.714 unidades em 14 cidades e formalizar termos de adesão ao “Programa de Provisão de Moradia” com 66 municípios para promover a edificação de mais 6.037 moradias. Para viabilizar unidades com a iniciativa privada, foram autorizados convênios com quatro prefeituras para a produção de 2.049 habitações pela modalidade Preço Social e com São José dos Campos para outros 320 apartamentos, com subsídios do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS).



Serviço:

Autorizo para construção de moradias do Programa Casa Paulista

Data: quarta-feira, 3 de julho

Horário: 11 horas

Endereço: Palácio do Bandeirantes, Avenida Morumbi, nº 4.500