São Paulo moderniza travessias litorâneas com 44 novas balsas elétricas

O Governo do Estado de São Paulo anunciou um ambicioso projeto de concessão que visa modernizar as travessias litorâneas, promovendo a substituição das atuais embarcações movidas a diesel por um total de 44 novas balsa e quatro conjuntos de balsas-empurradores. Este processo inclui a conversão das embarcações para motorização elétrica nas regiões onde as condições operacionais e a infraestrutura permitirem, resultando em uma mobilidade mais eficiente e uma significativa redução nas emissões de carbono.

Edgard Benozatti, presidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), destacou que as novas embarcações devem estar em operação até o sexto ano do contrato da parceria público-privada (PPP), com a previsão de que os serviços sejam geridos pela iniciativa privada a partir de 2026.

“No primeiro ano da concessão, já será possível notar uma melhoria na qualidade dos serviços. O parceiro privado fará investimentos significativos na operação ao adquirir e substituir as embarcações. Esperamos um avanço considerável na qualidade, especialmente com a introdução da motorização elétrica, o que poderá resultar em uma diminuição de até 18 mil toneladas de gás carbônico anualmente, considerando apenas as travessias litorâneas”, afirmou Benozatti.

A concessão abrange um total de 14 travessias distribuídas por cinco regiões do estado, conforme qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP). A modernização do sistema não apenas favorecerá o meio ambiente, mas também proporcionará melhorias nos serviços de transporte público, incluindo maior conforto, redução das filas de espera, pontualidade nos horários e aumento da segurança para os usuários.

Benozatti enfatizou que todas as travessias contarão com novas embarcações e serão avaliadas com base nos mesmos critérios de qualidade. “Exigiremos que o concessionário mantenha um padrão elevado em todas as regiões operacionais”, complementou.

O planejamento da frota considerará tanto a demanda quanto a infraestrutura terrestre das rotas: travessias com maior fluxo receberão embarcações maiores, enquanto aquelas com menor demanda contarão com barcos menores, porém mais frequentes, aumentando assim o número total de viagens.

Atualmente, o sistema atende anualmente cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos. O investimento projetado ultrapassa R$ 1 bilhão, englobando a construção de novos terminais para passageiros, aquisição de embarcações modernas e expansão das estruturas flutuantes existentes.

As audiências públicas referentes à concessão ocorreram em dezembro do ano passado, nas cidades de Santos e São Sebastião, além de uma sessão virtual. Informações adicionais estão disponíveis no site oficial.

A publicação do edital está prevista para o primeiro semestre de 2025, enquanto o leilão e a assinatura do contrato deverão acontecer no segundo semestre do mesmo ano. O contrato terá uma duração total de 20 anos e abrangerá todas as travessias do estado sob o modelo de concessão patrocinada (PPP).

O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP) é uma estratégia implementada pelo Governo Estadual para aumentar as oportunidades em investimento e promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental no estado. Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP representa um dos maiores programas de investimentos privados da história paulista, já contabilizando 29 projetos qualificados e uma carteira total superior a R$ 494 bilhões.