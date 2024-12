São Paulo bate recorde de investimentos em 2024 com Maratona de Leilões do PPI-SP

O Governo de São Paulo garantiu mais de R$ 300 bilhões em investimentos via Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP) em 2024, alcançando valor recorde em um único ano. Em 2024, foram nove projetos leiloados, que asseguraram mais da metade dos R$ 500 bilhões estimados em parcerias até o fim de 2026.

O grande destaque foi a privatização da Sabesp que, sozinha, garantiu R$ 260 bilhões em aportes para a universalização do saneamento básico até 2029. Outros R$ 40 bilhões são de empreendimentos como a venda da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae); o Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte entre São Paulo e Campinas; as concessões rodoviárias Lote Litoral Paulista, Rota Sorocabana e Nova Raposo; além da concessão dos serviços lotéricos estaduais e das parcerias público-privadas (PPPs) para a construção de 33 novas escolas.

Os investimentos são fruto do esforço do Governo de São Paulo em melhorar o ambiente de negócios e fortalecer a parceria com a iniciativa privada, por meio de diretrizes do plano SP na Direção Certa, que reúne ações para modernizar a máquina pública, dar mais eficiência aos gastos e melhorar a capacidade de investimento do Estado.

Ano histórico impulsionado por grandes projetos

“O PPI-SP tem sido um motor para atrairmos investimentos para São Paulo, gerando empregos e melhorando a infraestrutura e os serviços no Estado. E os números que alcançamos reforçam o sucesso do PPI-SP”, destaca o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

Principais projetos de 2024

Sabesp : a maior desestatização do Brasil em 2024 garantiu R$ 260 bilhões para projetos de saneamento, beneficiando milhões de pessoas nos municípios atendidos.

: a maior desestatização do Brasil em 2024 garantiu R$ 260 bilhões para projetos de saneamento, beneficiando milhões de pessoas nos municípios atendidos. Trem Intercidades Eixo Norte (São Paulo-Campinas): projeto ferroviário estratégico com investimentos de R$ 14,2 bilhões.

projeto ferroviário estratégico com investimentos de R$ 14,2 bilhões. Concessões rodoviárias: Lote Litoral Paulista, Rota Sorocabana e Lote Nova Raposo somaram R$ 21 bilhões em investimentos para melhorias viárias e redução de tarifas para os usuários.

Lote Litoral Paulista, Rota Sorocabana e Lote Nova Raposo somaram R$ 21 bilhões em investimentos para melhorias viárias e redução de tarifas para os usuários. Educação: a PPP para construção e manutenção de 33 escolas mobilizou R$ 2,1 bilhões, ampliando o acesso ao ensino de qualidade para cerca de 34,8 mil estudantes.

a PPP para construção e manutenção de 33 escolas mobilizou R$ 2,1 bilhões, ampliando o acesso ao ensino de qualidade para cerca de 34,8 mil estudantes. Loterias estaduais: a concessão arrecadou R$ 600 milhões e prevê receita de R$ 3,4 bilhões em 25 anos, destinados à saúde pública.

Perspectivas para o futuro

Os projetos leiloados em 2024 vão fomentar setores como transporte, infraestrutura e energia. A arrecadação recorde também reforça a capacidade do Estado em realizar novos investimentos sociais. A outorga de R$ 600 milhões da concessão de serviços lotéricos, por exemplo, foi destinada à construção dos Hospitais Regionais de Itapetininga e Bauru.

Com os resultados deste ano, São Paulo já alcançou mais de 60% da meta de R$ 500 bilhões em investimentos prevista até 2026. A expectativa é encerrar a atual gestão com mais de R$ 1 trilhão em aportes privados na economia paulista, consolidando um ciclo virtuoso de desenvolvimento e inovação.

Para 2025, são aguardados cerca de dez novos leilões. Destaque para as linhas de trem do Lote Alto Tietê, travessias hídricas, adequação e manutenção de escolas, Lote Paranapanema e o Centro Administrativo Campos Elíseos, no centro da capital.