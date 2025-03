Casa da Mulher Paulista do Grande ABC realizará evento especial no Dia Internacional das Mulheres

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Casa da Mulher Paulista do Grande ABC abre suas portas para um evento especial dedicado ao autocuidado, bem-estar e fortalecimento feminino. A iniciativa, promovida pela ONG Ficar de Bem, busca oferecer um momento de acolhimento para mulheres de todas as idades, reforçando a importância do cuidado com a saúde física e emocional.

Durante todo o dia, as participantes têm acesso a atividades gratuitas voltadas para o bem-estar, como massagens relaxantes, cuidados com a pele, workshops de autoestima, rodas de conversa sobre saúde mental e sessões de empoderamento feminino. Além disso, profissionais especializados ficam à disposição para oferecer orientação jurídica e apoio psicossocial, ampliando a rede de proteção às mulheres.

A ação acontece na Casa da Mulher Paulista de São Bernardo do Campo, a primeira unidade da iniciativa no Grande ABC, que foi inaugurada em dezembro de 2024 como um marco no atendimento às mulheres da região. O espaço, que conta com investimento de 1,8 milhão de reais, é fruto da parceria entre a Prefeitura de São Bernardo e o Governo do Estado de São Paulo, e é administrado pela ONG Ficar de Bem.

“Queremos que as mulheres saibam que esse espaço é delas, um lugar seguro, de acolhimento e fortalecimento. Esse evento do Dia da Mulher não é apenas um momento de autocuidado, mas um lembrete de que todas merecem respeito, apoio e novas oportunidades”, destaca a equipe da ONG Ficar de Bem.

A Casa da Mulher Paulista do Grande ABC oferece, ao longo do ano, atendimentos especializados para mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo suporte jurídico, psicológico e assistência social. Além disso, promove ações voltadas para a autonomia e emancipação financeira, essenciais para que as assistidas retomem suas trajetórias com dignidade e independência.

Serviço:

Local: Casa da Mulher Paulista – Av. Senador Ricardo Baptista, 300, Bairro Assunção, São Bernardo do Campo

Data: 8 de março de 2025

Horário: Das 9h às 14h

Atividades gratuitas